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Мужчина пострадал при обстреле Крутой Балки украинскими войсками

Мужчина пострадал при обстреле Крутой Балки украинскими войсками - РИА Новости, 20.05.2022

Мужчина пострадал при обстреле Крутой Балки украинскими войсками

Мужчина получил ранения в результате обстрела населенного пункта Крутая Балка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:57

2022-05-20T14:57

2022-05-20T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате обстрела населенного пункта Крутая Балка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Крутую Балку, ранен мужчина. В результате обстрела по улице Широкой получил ранение мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика