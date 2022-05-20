Мужчина пострадал при обстреле Крутой Балки украинскими войсками

Мужчина получил ранения при обстреле Крутой Балки в ДНР украинскими войсками
За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.
За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.
Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.
Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.
Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.
Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.
Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.
Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.
Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.
Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.
Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.
Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.
В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.
В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.
Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.
Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.
Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.
Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.
Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.
Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.
За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.
Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.
Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.
Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.
Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.
Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.
В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.
Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.
Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.
Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.