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В Норвегии четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения - РИА Новости, 20.05.2022
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В Норвегии четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения
В Норвегии четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения - РИА Новости, 20.05.2022
В Норвегии четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения
Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом на востоке Норвегии, сообщила NRK со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:42
2022-05-20T11:39
в мире
норвегия
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МУРМАНСК, 20 мая — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом на востоке Норвегии, сообщила NRK со ссылкой на местную полицию."Четыре человека получили ножевые ранения в Нумедале (провинция Бускеруд), один из них находится в критическом состоянии", — отметило СМИ.Подчеркивается, что в указанный район немедленно направились полицейские, ситуация расценивается как "угрожающая жизни".Как заявляет TV2, инцидент произошел на перекрестке недалеко от магазина. По данным очевидцев, слова которых приводятся в сообщении телекомпании, на место съезжаются кареты скорой помощи, там же находятся три вертолета для оказания помощи пострадавшим.Кроме того, местное издание Laagendalsposten утверждает, что один человек задержан, официальной информации на этот счет не поступало.
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в мире, норвегия
10:42 20.05.2022 (обновлено: 11:39 20.05.2022)
 
В Норвегии четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения на востоке Норвегии

© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция в Норвегии
Полиция в Норвегии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция в Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 20 мая — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом на востоке Норвегии, сообщила NRK со ссылкой на местную полицию.
"Четыре человека получили ножевые ранения в Нумедале (провинция Бускеруд), один из них находится в критическом состоянии", — отметило СМИ.
Подчеркивается, что в указанный район немедленно направились полицейские, ситуация расценивается как "угрожающая жизни".
Как заявляет TV2, инцидент произошел на перекрестке недалеко от магазина. По данным очевидцев, слова которых приводятся в сообщении телекомпании, на место съезжаются кареты скорой помощи, там же находятся три вертолета для оказания помощи пострадавшим.
Кроме того, местное издание Laagendalsposten утверждает, что один человек задержан, официальной информации на этот счет не поступало.
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 15:28
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