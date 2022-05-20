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Мюзикл "Шахматы" в Театре МДМ сыграли 500 раз

Мюзикл "Шахматы" в Театре МДМ сыграли 500 раз - РИА Новости, 20.05.2022

Мюзикл "Шахматы" в Театре МДМ сыграли 500 раз

Мюзикл "Шахматы" театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" установил новый рекорд десятилетия: практически без перерыва было сыграно 500... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:41

2022-05-20T14:41

2022-05-20T14:41

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МОСКВА, 20 мая - Театр МДМ. Мюзикл "Шахматы" театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" установил новый рекорд десятилетия: практически без перерыва было сыграно 500 спектаклей! Почти за два года с момента премьеры 17 октября 2020 года российская версия мюзикла Бенни Андерссона и Бьёрна Ульвеуса (ABBA, Mamma Mia!) и Тима Райса ("Иисус Христос — Суперзвезда", "Король Лев", "Эвита") вышла по количеству показов на второе место в мире – лидером остается оригинальный спектакль в Лондоне, который шел на Вест-Энде 3 года. Даже пандемия не смогла ослабить интерес зрителей к этому захватывающему сюжету и его блестящему воплощению на сцене командой режиссёра Евгения Писарева.Критики, пресса и лидеры общественного мнения не раз называли российские "Шахматы" сенсацией, бестселлером и главной достопримечательностью из всех зрелищ столицы. Среди главных достоинств постановки выделяют саму историю — о человеческом и спортивном противостоянии двух великих шахматистов из США и СССР и их любви к одной женщине, масштабность постановки (три этажа декораций, десятки экранов для видеоконтента, звук как на рок-концерте, сотни великолепных костюмов), грандиозно звучащий оркестр, достойный музыки своих великих создателей, и, конечно, потрясающую актерскую труппу, которая каждый день удивляет зрителей глубиной проживания ролей и идеальным вокалом.Второй сезон ознаменовался для спектакля не только круглыми числами –– к апрелю "Шахматы" посмотрели более полумиллиона зрителей, но и признанием профессионалов театрального дела: мюзикл получил сразу три премии "Золотая Маска" — это рекорд среди спектаклей в категории "Оперетта–мюзикл" в 2022 году. А ещё "Шахматы" стали самым востребованным шоу в рамках федеральной программы "Пушкинская карта": по ней спектакль бесплатно посмотрели более 80 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет.Кстати, летом школьники и студенты, а также пенсионеры и многодетные семьи, смогут посетить спектакли в Театре МДМ с существенными скидками (до 40 процентов!): компания "Бродвей Москва" запустила специальный льготный проект. А для туристических групп был разработан целый пакет предложений: специальные тарифы на билеты, эксклюзивные экскурсии за кулисы спектакля, камеры хранения для компактного багажа, фуршет на веранде и многое другое.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы