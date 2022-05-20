СМИ: SpaceX заплатила стюардессе, чтобы замять жалобу на приставания Маска
Business Insider: стюардессе заплатили 250 тысяч долларов после жалоб на приставания Маска
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Американская компания SpaceX еще в 2018 году выплатила 250 тысяч долларов стюардессе, которая обвинила основателя компании, миллиардера Илона Маска в сексуальных домогательствах, сам основатель SpaceX и Tesla считает инцидент "политически мотивированным", сообщает издание Business Insider со ссылкой на свидетельские показания.
Согласно показаниям знакомой стюардессы, для увеличения летных часов компания предложила девушке пройти курсы массажа, который предоставляется, в частности, Маску во время полетов. В один из рейсов в 2016 году бизнесмен, по словам бортпроводницы, начал трогать ее за ноги без ее согласия и предложил ей купить лошадь в обмен на эротический массаж. Девушка от предложения отказалась, но продолжила делать массаж, "не вступая в сексуальные отношения".
В 2018 году стюардесса подала жалобу в SpaceX, так как из-за отказа Маску "компания начала ее выдавливать". В ноябре того же года в рамках соглашения о расторжении трудового договора SpaceX выплатила ей компенсацию в 250 тысяч долларов в обмен на обещание не доводить дело до суда. Соглашение также включало пункт о неразглашении выходного пособия. Как отмечает Insider, в отличие от стюардессы, ее знакомая не связана никакими обязательствами с компанией Маска, поэтому могла рассказать про этот инцидент.
В ответ на запрос газеты о комментарии Маск ответил, что считает инцидент "политически мотивированным".
"Если бы я имел склонность к сексуальным домогательствам, то вряд ли это был бы первый случай за мою 30-летнюю карьеру, который стал известен", - заявил основатель компаний SpaceX и Tesla.