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Благоустройство дворов началось в полном объеме во всех округах Москвы - РИА Новости, 20.05.2022
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Благоустройство дворов началось в полном объеме во всех округах Москвы
Благоустройство дворов началось в полном объеме во всех округах Москвы - РИА Новости, 20.05.2022
Благоустройство дворов началось в полном объеме во всех округах Москвы
Работы по благоустройству дворов стартовали в полном объеме во всех округах Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:23
2022-05-20T14:23
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
благоустройство
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству дворов стартовали в полном объеме во всех округах Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Работы по благоустройству дворов стартовали в полном объеме во всех округах столицы", - говорится в сообщении.Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что всего в этом году планируется привести в порядок 2,3 тысячи дворов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров."Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки",– добавил Бирюков.В комплексе городского хозяйства напомнили, что с 2011 по 2016 год было приведено в порядок в соответствии с единым стандартом более 24 тысяч столичных дворов, но с годами требования к обустройству детских и спортивных площадок меняются, появляются новые архитектурные формы. В 2021 году было обновлено 4 тысячи дворов.Сообщается, что по истечении межремонтных сроков городские службы обновляют дорожки во дворах и покрытие проездов, ремонтируют детские и спортивные площадки, а также создают новые, устанавливают скамейки, опоры освещения с энергосберегающими лампами, озеленяют территории, строят воркауты, спортивные поля и столы для пинг-понга, где это возможно.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, благоустройство
14:23 20.05.2022
 

Благоустройство дворов началось в полном объеме во всех округах Москвы

© РИА Новости / Марина ЗаблудовскаяФонтан во дворе дома по адресу Гирмау, 16
Фонтан во дворе дома по адресу Гирмау, 16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Марина Заблудовская
Фонтан во дворе дома по адресу Гирмау, 16
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству дворов стартовали в полном объеме во всех округах Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Работы по благоустройству дворов стартовали в полном объеме во всех округах столицы", - говорится в сообщении.
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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что всего в этом году планируется привести в порядок 2,3 тысячи дворов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров.
"Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки",– добавил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что с 2011 по 2016 год было приведено в порядок в соответствии с единым стандартом более 24 тысяч столичных дворов, но с годами требования к обустройству детских и спортивных площадок меняются, появляются новые архитектурные формы. В 2021 году было обновлено 4 тысячи дворов.
Сообщается, что по истечении межремонтных сроков городские службы обновляют дорожки во дворах и покрытие проездов, ремонтируют детские и спортивные площадки, а также создают новые, устанавливают скамейки, опоры освещения с энергосберегающими лампами, озеленяют территории, строят воркауты, спортивные поля и столы для пинг-понга, где это возможно.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыБлагоустройство
 
 
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