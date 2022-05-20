https://ria.ru/20220520/moskva-1789728478.html

Благоустройство дворов началось в полном объеме во всех округах Москвы

Благоустройство дворов началось в полном объеме во всех округах Москвы - РИА Новости, 20.05.2022

Благоустройство дворов началось в полном объеме во всех округах Москвы

Работы по благоустройству дворов стартовали в полном объеме во всех округах Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:23

2022-05-20T14:23

2022-05-20T14:23

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

благоустройство

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству дворов стартовали в полном объеме во всех округах Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Работы по благоустройству дворов стартовали в полном объеме во всех округах столицы", - говорится в сообщении.Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что всего в этом году планируется привести в порядок 2,3 тысячи дворов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров."Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки",– добавил Бирюков.В комплексе городского хозяйства напомнили, что с 2011 по 2016 год было приведено в порядок в соответствии с единым стандартом более 24 тысяч столичных дворов, но с годами требования к обустройству детских и спортивных площадок меняются, появляются новые архитектурные формы. В 2021 году было обновлено 4 тысячи дворов.Сообщается, что по истечении межремонтных сроков городские службы обновляют дорожки во дворах и покрытие проездов, ремонтируют детские и спортивные площадки, а также создают новые, устанавливают скамейки, опоры освещения с энергосберегающими лампами, озеленяют территории, строят воркауты, спортивные поля и столы для пинг-понга, где это возможно.

https://realty.ria.ru/20220520/progulki-1786752302.html

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Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, благоустройство