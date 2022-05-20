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На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России - РИА Новости, 20.05.2022
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На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России - РИА Новости, 20.05.2022
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов, заявил на брифинге в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:35
2022-05-20T16:39
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов, заявил на брифинге в пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер."Да, в связи с Украиной мы обсудили продолжение санкций, затронули вопрос о конфискации российских активов", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос прессы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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цены на нефть, владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии
15:35 20.05.2022 (обновлено: 16:39 20.05.2022)
 
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России

На встрече глав министров финансов стран G7 обсуждали санкции в отношении России

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов, заявил на брифинге в пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер.
"Да, в связи с Украиной мы обсудили продолжение санкций, затронули вопрос о конфискации российских активов", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
Президент Путин на пленарном заседании Открывая Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
15:20
Путин поручил оценить санкции ВТО по ограничению торговли с Россией
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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