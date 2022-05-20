https://ria.ru/20220520/minfin-1789752265.html
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России - РИА Новости, 20.05.2022
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов, заявил на брифинге в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:35
2022-05-20T15:35
2022-05-20T16:39
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов, заявил на брифинге в пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер."Да, в связи с Украиной мы обсудили продолжение санкций, затронули вопрос о конфискации российских активов", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос прессы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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цены на нефть, владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии
15:35 20.05.2022 (обновлено: 16:39 20.05.2022)
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждали санкции в отношении России
На встрече глав министров финансов стран G7 обсуждали санкции в отношении России