https://ria.ru/20220520/medvedev-1789692882.html
Медведев призвал к активному созданию нацстратегии по борьбе с инфекциями
Медведев призвал к активному созданию нацстратегии по борьбе с инфекциями - РИА Новости, 20.05.2022
Медведев призвал к активному созданию нацстратегии по борьбе с инфекциями
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо активно продолжать работу по созданию национальной стратегии по борьбе с новыми... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:48
2022-05-20T12:48
2022-05-20T13:16
дмитрий медведев
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо активно продолжать работу по созданию национальной стратегии по борьбе с новыми инфекциями.Он обратил внимание на необходимость совершенствования доклинических исследований."Это один из важнейших этапов разработки и внедрения лекарственных препаратов в практику. Такие испытания должны гарантировать их полную безопасность и эффективность", - отметил зампред Совбеза РФ.Медведев подчеркнул, что "у нас сохраняется немало проблем в этой сфере", в частности, не хватает организаций и сертифицированных лабораторий, которые в ходе доклинических исследований могли бы работать с самыми опасными патогенами.
https://ria.ru/20220520/medvedev-1789691733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, общество, здоровье - общество, россия
12:48 20.05.2022 (обновлено: 13:16 20.05.2022)
Медведев призвал к активному созданию нацстратегии по борьбе с инфекциями
Медведев: надо активно продолжать создание нацстратегии по борьбе с новыми инфекциями
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо активно продолжать работу по созданию национальной стратегии по борьбе с новыми инфекциями.
"Все это требует от нас активно продолжать работу по созданию национальной стратегии, которая позволяет оперативно реагировать на появление и распространение новых инфекций", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Он обратил внимание на необходимость совершенствования доклинических исследований.
"Это один из важнейших этапов разработки и внедрения лекарственных препаратов в практику. Такие испытания должны гарантировать их полную безопасность и эффективность", - отметил зампред Совбеза РФ.
Медведев подчеркнул, что "у нас сохраняется немало проблем в этой сфере", в частности, не хватает организаций и сертифицированных лабораторий, которые в ходе доклинических исследований могли бы работать с самыми опасными патогенами.