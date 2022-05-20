https://ria.ru/20220520/medvedev-1789692882.html

Медведев призвал к активному созданию нацстратегии по борьбе с инфекциями

Медведев призвал к активному созданию нацстратегии по борьбе с инфекциями - РИА Новости, 20.05.2022

Медведев призвал к активному созданию нацстратегии по борьбе с инфекциями

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо активно продолжать работу по созданию национальной стратегии по борьбе с новыми... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:48

2022-05-20T12:48

2022-05-20T13:16

дмитрий медведев

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здоровье - общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо активно продолжать работу по созданию национальной стратегии по борьбе с новыми инфекциями.Он обратил внимание на необходимость совершенствования доклинических исследований."Это один из важнейших этапов разработки и внедрения лекарственных препаратов в практику. Такие испытания должны гарантировать их полную безопасность и эффективность", - отметил зампред Совбеза РФ.Медведев подчеркнул, что "у нас сохраняется немало проблем в этой сфере", в частности, не хватает организаций и сертифицированных лабораторий, которые в ходе доклинических исследований могли бы работать с самыми опасными патогенами.

https://ria.ru/20220520/medvedev-1789691733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий медведев, общество, здоровье - общество, россия