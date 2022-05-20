https://ria.ru/20220520/mali-1789771337.html
В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца
В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца - РИА Новости, 20.05.2022
В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца
Три итальянца и тоголезец похищены "вооруженными людьми" на юго-востоке Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного местного чиновника и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:34
2022-05-20T16:34
2022-05-20T16:34
в мире
мали
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три итальянца и тоголезец похищены "вооруженными людьми" на юго-востоке Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного местного чиновника и источник в службе безопасности."Прошлой ночью вооруженные люди на машине похитили трех итальянцев и тоголезца примерно в десяти километрах от (города) Кутиалы", - приводит агентство слова местного чиновника.
https://ria.ru/20220517/mali-1788917723.html
мали
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали
В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца
На юго-востоке Мали похитили трех итальянцев и тоголезца