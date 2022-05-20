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В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца - РИА Новости, 20.05.2022
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В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца
В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца - РИА Новости, 20.05.2022
В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца
Три итальянца и тоголезец похищены "вооруженными людьми" на юго-востоке Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного местного чиновника и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:34
2022-05-20T16:34
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три итальянца и тоголезец похищены "вооруженными людьми" на юго-востоке Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного местного чиновника и источник в службе безопасности."Прошлой ночью вооруженные люди на машине похитили трех итальянцев и тоголезца примерно в десяти километрах от (города) Кутиалы", - приводит агентство слова местного чиновника.
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в мире, мали
16:34 20.05.2022
 
В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца

На юго-востоке Мали похитили трех итальянцев и тоголезца

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в Мали
Военнослужащие в Мали - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие в Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три итальянца и тоголезец похищены "вооруженными людьми" на юго-востоке Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного местного чиновника и источник в службе безопасности.
"Прошлой ночью вооруженные люди на машине похитили трех итальянцев и тоголезца примерно в десяти километрах от (города) Кутиалы", - приводит агентство слова местного чиновника.
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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В Мали заявили о попытке группы военных совершить госпереворот
 
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