https://ria.ru/20220520/mali-1789771337.html

В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца

В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца - РИА Новости, 20.05.2022

В Мали похитили трех итальянцев и тоголезца

Три итальянца и тоголезец похищены "вооруженными людьми" на юго-востоке Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного местного чиновника и... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:34

2022-05-20T16:34

2022-05-20T16:34

в мире

мали

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три итальянца и тоголезец похищены "вооруженными людьми" на юго-востоке Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного местного чиновника и источник в службе безопасности."Прошлой ночью вооруженные люди на машине похитили трех итальянцев и тоголезца примерно в десяти километрах от (города) Кутиалы", - приводит агентство слова местного чиновника.

https://ria.ru/20220517/mali-1788917723.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мали