https://ria.ru/20220520/mali-1789723775.html

Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на площадках ООН

Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на площадках ООН - РИА Новости, 20.05.2022

Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на площадках ООН

Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на ооновской площадке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:08

2022-05-20T14:08

2022-05-20T15:37

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сергей лавров

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на ооновской площадке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я поблагодарил малийских друзей за поддержку российских резолюций в ходе последней сессий генеральной ассамблеи ООН. Все наши инициативы поддержаны малийской делегацией. Договорились укреплять координацию на ооновской площадке и других международных организациях. Намерены этим заниматься предметно, в частности, по линии созданной не так давно на нью-йоркской площадке Группы друзей в защиту Устава ООН", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.

https://ria.ru/20220520/mali-1789722015.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мали, африка, сергей лавров, москва, оон