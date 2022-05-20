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Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на площадках ООН - РИА Новости, 20.05.2022
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Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на площадках ООН
Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на площадках ООН - РИА Новости, 20.05.2022
Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на площадках ООН
Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на ооновской площадке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:08
2022-05-20T15:37
в мире
россия
мали
африка
сергей лавров
москва
оон
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на ооновской площадке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я поблагодарил малийских друзей за поддержку российских резолюций в ходе последней сессий генеральной ассамблеи ООН. Все наши инициативы поддержаны малийской делегацией. Договорились укреплять координацию на ооновской площадке и других международных организациях. Намерены этим заниматься предметно, в частности, по линии созданной не так давно на нью-йоркской площадке Группы друзей в защиту Устава ООН", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
https://ria.ru/20220520/mali-1789722015.html
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в мире, россия, мали, африка, сергей лавров, москва, оон
14:08 20.05.2022 (обновлено: 15:37 20.05.2022)
 
Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на площадках ООН

Глава МИД Лавров: Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на площадках ООН

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Мали договорились укреплять сотрудничество на ооновской площадке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я поблагодарил малийских друзей за поддержку российских резолюций в ходе последней сессий генеральной ассамблеи ООН. Все наши инициативы поддержаны малийской делегацией. Договорились укреплять координацию на ооновской площадке и других международных организациях. Намерены этим заниматься предметно, в частности, по линии созданной не так давно на нью-йоркской площадке Группы друзей в защиту Устава ООН", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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В миреРоссияМалиАфрикаСергей ЛавровМоскваООН
 
 
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