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Солдаты ЛНР и России начали эвакуацию жителей Камышевахи - РИА Новости, 20.05.2022
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Солдаты ЛНР и России начали эвакуацию жителей Камышевахи
Солдаты ЛНР и России начали эвакуацию жителей Камышевахи - РИА Новости, 20.05.2022
Солдаты ЛНР и России начали эвакуацию жителей Камышевахи
Военнослужащие Российской Федерации и Луганской народной республики эвакуировали первую группу жителей Камышевахи в Донбассе, за которую идут бои, передает... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:25
2022-05-20T21:25
владимир путин
луганская народная республика
попасная
россия
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ПЕРВОМАЙСК, 20 мая - РИА Новости. Военнослужащие Российской Федерации и Луганской народной республики эвакуировали первую группу жителей Камышевахи в Донбассе, за которую идут бои, передает корреспондент РИА Новости.Ранее командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных заявил, что бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в ЛНР."Людей везут в общежитие Первомайского колледжа. Там достаточно места для размещения. Там будет возможность приготовить пищу, и тем людям, которые маломобильные им помогают, запас воды у нас там есть. Около 50 человек сегодня из Камышевахи. Это первая партия", - рассказал представитель Первомайской администрации журналистам на месте приема беженцев.Жительница Камышевахи Татьяна пояснила журналистам, что из-за постоянных обстрелов люди прятались в подвале, где их и обнаружили пришедшие военнослужащие."Мы вылезли из подвала, муж первый вылез посмотреть, как там, стреляют же. И говорит: "Выходите, солдаты пришли, сказали, чтоб выходили". Мы все в подъезд вышли, постояли, а бьют же кругом да около, и не прекращается… Тогда они говорят, чтоб по улице вниз шли, а у меня мать на ходунках, 80 лет. И они ее на руках несли километр, до домов, от домов еще на ферму в ангар ее несли на руках. Я вообще поражена", - рассказала журналистам Татьяна.Она уточнила, что вывозили людей на бронетранспортере до Попасной, а потом уже на военных "Уралах" до Первомайска. Среди эвакуированных двое детей пяти и восьми лет. При эвакуации никто не пострадал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/oon-1789783404.html
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владимир путин, луганская народная республика, попасная, россия
21:25 20.05.2022
 
Солдаты ЛНР и России начали эвакуацию жителей Камышевахи

Солдаты ЛНР и России начали эвакуацию жителей Камышевахи, за которую идут бои

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ПЕРВОМАЙСК, 20 мая - РИА Новости. Военнослужащие Российской Федерации и Луганской народной республики эвакуировали первую группу жителей Камышевахи в Донбассе, за которую идут бои, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных заявил, что бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в ЛНР.
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"Людей везут в общежитие Первомайского колледжа. Там достаточно места для размещения. Там будет возможность приготовить пищу, и тем людям, которые маломобильные им помогают, запас воды у нас там есть. Около 50 человек сегодня из Камышевахи. Это первая партия", - рассказал представитель Первомайской администрации журналистам на месте приема беженцев.
Жительница Камышевахи Татьяна пояснила журналистам, что из-за постоянных обстрелов люди прятались в подвале, где их и обнаружили пришедшие военнослужащие.
"Мы вылезли из подвала, муж первый вылез посмотреть, как там, стреляют же. И говорит: "Выходите, солдаты пришли, сказали, чтоб выходили". Мы все в подъезд вышли, постояли, а бьют же кругом да около, и не прекращается… Тогда они говорят, чтоб по улице вниз шли, а у меня мать на ходунках, 80 лет. И они ее на руках несли километр, до домов, от домов еще на ферму в ангар ее несли на руках. Я вообще поражена", - рассказала журналистам Татьяна.
Она уточнила, что вывозили людей на бронетранспортере до Попасной, а потом уже на военных "Уралах" до Первомайска. Среди эвакуированных двое детей пяти и восьми лет. При эвакуации никто не пострадал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Владимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяРоссия
 
 
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