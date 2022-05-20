https://ria.ru/20220520/listvyazhnaya-1789645176.html

В правительстве обсудили помощь семьям пострадавших на "Листвяжной"

В правительстве обсудили помощь семьям пострадавших на "Листвяжной" - РИА Новости, 20.05.2022

В правительстве обсудили помощь семьям пострадавших на "Листвяжной"

Семьям погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выделена помощь на сумму более 1 миллиарда рублей, следует из релиза на сайте правительства РФ... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:03

2022-05-20T09:03

2022-05-20T09:03

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005554_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_8ab2f9610e8334ec6656c58500a4eedd.jpg

КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выделена помощь на сумму более 1 миллиарда рублей, следует из релиза на сайте правительства РФ по итогам заключительного заседания правительственной комиссии по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших на шахте под председательством зампреда правительства Александра Новака."В ходе заседания Александр Новак заслушал доклады руководства Кемеровской области, МЧС, Ростехнадзора, Минздрава, Минпромторга и других ответственных ведомств. Всем пострадавшим была оказана и продолжает оказываться необходимая помощь и поддержка. Материальная помощь была оказана правительством, властями Кемеровской области, муниципалитетом и компанией "СДС-Уголь" (владельцем аварийной шахты). Суммарно на поддержку семей погибших и пострадавших работников шахты и горноспасателей было выделено более 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.Отмечается, что Новак попросил губернатора Кузбасса Сергея Цивилева продолжить работу с семьями и взять этот вопрос под личный контроль. Также члены комиссии заслушали информацию руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого о ходе технического расследования причин аварии на шахте "Листвяжная" и информацию Минпромторга о результатах анализа эффективности применяемых при добыче угля средств индивидуальной защиты.По итогам заседания Новак обратил внимание на необходимость мониторинговой работы по улучшению законодательства, регламентирующего вопросы безопасности угледобычи, а также постоянного повышения качества средств индивидуальной защиты шахтёров.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября прошлого года, когда под землей были 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/putin-1773212377.html

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

кемеровская область

белово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе