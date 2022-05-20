В правительстве обсудили помощь семьям пострадавших на "Листвяжной"
На помощь семьям погибших и пострадавших на "Листвяжной" выделили более миллиарда рублей
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
Полицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выделена помощь на сумму более 1 миллиарда рублей, следует из релиза на сайте правительства РФ по итогам заключительного заседания правительственной комиссии по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших на шахте под председательством зампреда правительства Александра Новака.
"В ходе заседания Александр Новак заслушал доклады руководства Кемеровской области, МЧС, Ростехнадзора, Минздрава, Минпромторга и других ответственных ведомств. Всем пострадавшим была оказана и продолжает оказываться необходимая помощь и поддержка. Материальная помощь была оказана правительством, властями Кемеровской области, муниципалитетом и компанией "СДС-Уголь" (владельцем аварийной шахты). Суммарно на поддержку семей погибших и пострадавших работников шахты и горноспасателей было выделено более 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что Новак попросил губернатора Кузбасса Сергея Цивилева продолжить работу с семьями и взять этот вопрос под личный контроль. Также члены комиссии заслушали информацию руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого о ходе технического расследования причин аварии на шахте "Листвяжная" и информацию Минпромторга о результатах анализа эффективности применяемых при добыче угля средств индивидуальной защиты.
По итогам заседания Новак обратил внимание на необходимость мониторинговой работы по улучшению законодательства, регламентирующего вопросы безопасности угледобычи, а также постоянного повышения качества средств индивидуальной защиты шахтёров.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября прошлого года, когда под землей были 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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