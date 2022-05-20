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В правительстве обсудили помощь семьям пострадавших на "Листвяжной" - РИА Новости, 20.05.2022
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В правительстве обсудили помощь семьям пострадавших на "Листвяжной"
В правительстве обсудили помощь семьям пострадавших на "Листвяжной" - РИА Новости, 20.05.2022
В правительстве обсудили помощь семьям пострадавших на "Листвяжной"
Семьям погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выделена помощь на сумму более 1 миллиарда рублей, следует из релиза на сайте правительства РФ... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:03
2022-05-20T09:03
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выделена помощь на сумму более 1 миллиарда рублей, следует из релиза на сайте правительства РФ по итогам заключительного заседания правительственной комиссии по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших на шахте под председательством зампреда правительства Александра Новака."В ходе заседания Александр Новак заслушал доклады руководства Кемеровской области, МЧС, Ростехнадзора, Минздрава, Минпромторга и других ответственных ведомств. Всем пострадавшим была оказана и продолжает оказываться необходимая помощь и поддержка. Материальная помощь была оказана правительством, властями Кемеровской области, муниципалитетом и компанией "СДС-Уголь" (владельцем аварийной шахты). Суммарно на поддержку семей погибших и пострадавших работников шахты и горноспасателей было выделено более 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.Отмечается, что Новак попросил губернатора Кузбасса Сергея Цивилева продолжить работу с семьями и взять этот вопрос под личный контроль. Также члены комиссии заслушали информацию руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого о ходе технического расследования причин аварии на шахте "Листвяжная" и информацию Минпромторга о результатах анализа эффективности применяемых при добыче угля средств индивидуальной защиты.По итогам заседания Новак обратил внимание на необходимость мониторинговой работы по улучшению законодательства, регламентирующего вопросы безопасности угледобычи, а также постоянного повышения качества средств индивидуальной защиты шахтёров.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября прошлого года, когда под землей были 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/putin-1773212377.html
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
кемеровская область
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:03 20.05.2022
 
В правительстве обсудили помощь семьям пострадавших на "Листвяжной"

На помощь семьям погибших и пострадавших на "Листвяжной" выделили более миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Полицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выделена помощь на сумму более 1 миллиарда рублей, следует из релиза на сайте правительства РФ по итогам заключительного заседания правительственной комиссии по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших на шахте под председательством зампреда правительства Александра Новака.
"В ходе заседания Александр Новак заслушал доклады руководства Кемеровской области, МЧС, Ростехнадзора, Минздрава, Минпромторга и других ответственных ведомств. Всем пострадавшим была оказана и продолжает оказываться необходимая помощь и поддержка. Материальная помощь была оказана правительством, властями Кемеровской области, муниципалитетом и компанией "СДС-Уголь" (владельцем аварийной шахты). Суммарно на поддержку семей погибших и пострадавших работников шахты и горноспасателей было выделено более 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что Новак попросил губернатора Кузбасса Сергея Цивилева продолжить работу с семьями и взять этот вопрос под личный контроль. Также члены комиссии заслушали информацию руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого о ходе технического расследования причин аварии на шахте "Листвяжная" и информацию Минпромторга о результатах анализа эффективности применяемых при добыче угля средств индивидуальной защиты.
По итогам заседания Новак обратил внимание на необходимость мониторинговой работы по улучшению законодательства, регламентирующего вопросы безопасности угледобычи, а также постоянного повышения качества средств индивидуальной защиты шахтёров.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября прошлого года, когда под землей были 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Кемеровская областьБеловоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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