https://ria.ru/20220520/kuzbass-1789731206.html
Метеоролог объяснила жарой и ветром угольное облако в Кузбассе
Метеоролог объяснила жарой и ветром угольное облако в Кузбассе - РИА Новости, 20.05.2022
Метеоролог объяснила жарой и ветром угольное облако в Кузбассе
Жара и сильный ветер в Кузбассе могли спровоцировать поднятие угольной пыли в воздух, сообщила РИА Новости начальник отдела центра гидрометеорологической службы РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:28
2022-05-20T14:28
2022-05-20T14:28
жкх
киселевск
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Жара и сильный ветер в Кузбассе могли спровоцировать поднятие угольной пыли в воздух, сообщила РИА Новости начальник отдела центра гидрометеорологической службы Кемеровского гидрометеоцентра Наталья Полуэктова.В четверг жители Киселевска в соцсетях опубликовали видео, как город накрыла тьма, на ролике слышен гул сильного ветра и видны раскачивающиеся деревья."В Кузбассе установилась засушливая погода, те осадки, которые выпадают, их не хватает. У нас идет недобор осадков с января. В апреле практически не было (осадков - ред.), начало мая у нас вообще без осадков. И вот эта сухая погода, порывистый ветер, возможно, поднимает все что можно с земли. У нас уже и пыльные бури, и смерчи, то есть чего только не образовывается. Все идет именно от засушливой погоды и порывов ветра", – сказала Полуэктова.Собеседница агентства добавила, что по данным метеостанций, в четверг температура по области поднималась до +34 градусов."Порывы ветра местами достигали 19 метров в секунду, где-то мог быть и сильнее ветер. В совокупности сухая погода, высокие температуры, порывистый ветер могли спровоцировать все эти взвеси в атмосферном воздухе", – заключила метеоролог.
https://ria.ru/20220520/kuzbass-1789659929.html
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жкх, киселевск
Метеоролог объяснила жарой и ветром угольное облако в Кузбассе
Метеоролог объяснила жарой и ветром угольное облако над Киселевском в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Жара и сильный ветер в Кузбассе могли спровоцировать поднятие угольной пыли в воздух, сообщила РИА Новости начальник отдела центра гидрометеорологической службы Кемеровского гидрометеоцентра Наталья Полуэктова.
В четверг жители Киселевска
в соцсетях опубликовали видео, как город накрыла тьма, на ролике слышен гул сильного ветра и видны раскачивающиеся деревья.
"В Кузбассе установилась засушливая погода, те осадки, которые выпадают, их не хватает. У нас идет недобор осадков с января. В апреле практически не было (осадков - ред.), начало мая у нас вообще без осадков. И вот эта сухая погода, порывистый ветер, возможно, поднимает все что можно с земли. У нас уже и пыльные бури, и смерчи, то есть чего только не образовывается. Все идет именно от засушливой погоды и порывов ветра", – сказала Полуэктова.
Собеседница агентства добавила, что по данным метеостанций, в четверг температура по области поднималась до +34 градусов.
"Порывы ветра местами достигали 19 метров в секунду, где-то мог быть и сильнее ветер. В совокупности сухая погода, высокие температуры, порывистый ветер могли спровоцировать все эти взвеси в атмосферном воздухе", – заключила метеоролог.