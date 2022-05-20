https://ria.ru/20220520/kuzbass-1789659929.html

В Кузбассе ввели режим повышенной готовности

В Кузбассе ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.05.2022

В Кузбассе ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Кузбассе из-за повышения класса пожарной опасности и усиления ветра, следует из распоряжения губернатора Кемеровской... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:31

2022-05-20T10:31

2022-05-20T10:31

общество

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Кузбассе из-за повышения класса пожарной опасности и усиления ветра, следует из распоряжения губернатора Кемеровской области, опубликованном на сайте правительства региона."В связи с повышением пожарной опасности до 4-5-го класса и усиления ветра на территории Кемеровской области – Кузбасса: ввести с 08.00 (4.00 мск) 20.05.2022 до 08.00 24.05.2022 на территории Кемеровской области – Кузбасса для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области – Кузбасса режим функционирования "Повышенная готовность". Главному управлению МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу организовать оповещение населения через операторов сотовой связи о сложившейся обстановке", – говорится в документе.Противопожарная служба Кемеровской области переводится на усиленный вариант работы.Органы местного самоуправления муниципальных образований должны "усилить работу по выявлению ландшафтных пожаров, их оперативной ликвидации и пресечению деятельности граждан, нарушающих требования особого противопожарного режима".

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев