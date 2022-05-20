https://ria.ru/20220520/kuzbass-1789659929.html
В Кузбассе ввели режим повышенной готовности
В Кузбассе ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.05.2022
В Кузбассе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Кузбассе из-за повышения класса пожарной опасности и усиления ветра, следует из распоряжения губернатора Кемеровской... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:31
2022-05-20T10:31
2022-05-20T10:31
общество
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Кузбассе из-за повышения класса пожарной опасности и усиления ветра, следует из распоряжения губернатора Кемеровской области, опубликованном на сайте правительства региона."В связи с повышением пожарной опасности до 4-5-го класса и усиления ветра на территории Кемеровской области – Кузбасса: ввести с 08.00 (4.00 мск) 20.05.2022 до 08.00 24.05.2022 на территории Кемеровской области – Кузбасса для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области – Кузбасса режим функционирования "Повышенная готовность". Главному управлению МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу организовать оповещение населения через операторов сотовой связи о сложившейся обстановке", – говорится в документе.Противопожарная служба Кемеровской области переводится на усиленный вариант работы.Органы местного самоуправления муниципальных образований должны "усилить работу по выявлению ландшафтных пожаров, их оперативной ликвидации и пресечению деятельности граждан, нарушающих требования особого противопожарного режима".
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев
В Кузбассе ввели режим повышенной готовности
Власти Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за усиления ветра и пожароопасности