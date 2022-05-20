https://ria.ru/20220520/kurs-1789655251.html

Курс доллара снизился до 61,4 рубля

Курс доллара снизился до 61,4 рубля - РИА Новости, 20.05.2022

Курс доллара снизился до 61,4 рубля

Рубль в начале торгов пятницы укрепляется: американская валюта торгуется в районе 61,40 рубля, европейская – около 64,3 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:12

2022-05-20T10:12

2022-05-20T10:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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россия

московская биржа

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы укрепляется: американская валюта торгуется в районе 61,40 рубля, европейская – около 64,3 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 53 копейки, до 61,38 рубля, евро – на 15 копеек, до 64,25 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа