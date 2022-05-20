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Курс доллара снизился до 61,4 рубля
Курс доллара снизился до 61,4 рубля - РИА Новости, 20.05.2022
Курс доллара снизился до 61,4 рубля
Рубль в начале торгов пятницы укрепляется: американская валюта торгуется в районе 61,40 рубля, европейская – около 64,3 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:12
2022-05-20T10:12
2022-05-20T10:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы укрепляется: американская валюта торгуется в районе 61,40 рубля, европейская – около 64,3 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 53 копейки, до 61,38 рубля, евро – на 15 копеек, до 64,25 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа
10:12 20.05.2022 (обновлено: 10:14 20.05.2022)
Курс доллара снизился до 61,4 рубля
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снизился до 61,4 рубля, евро – до 64,25 рубля