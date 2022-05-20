Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220520/kreml-1789703925.html
Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей
Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей - РИА Новости, 20.05.2022
Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей
В зданиях Кремля до сих пор действует масочный режим для посетителей, это связано с особым статусом резиденций, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:14
2022-05-20T13:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_e139a661a68411de00fbc1048e2a5831.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В зданиях Кремля до сих пор действует масочный режим для посетителей, это связано с особым статусом резиденций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Везде, все-таки, где резиденции президента Российской Федерации, естественно, там действуют меры повышенного уровня, меры предосторожности, в том числе эпидемиологические меры. Поэтому да, действительно, в наших зданиях действует до сих пор масочный режим для посетителей. Это так. Это просто связано с особым статусом этих зданий как резиденций президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли здоровы в Кремле и почему некоторые противоковидные меры отменили, а некоторые остались.Он добавил, что здоровье персонала нормальное. "Как и во всей стране сейчас, конечно, заболеваемость по линии ковида существенно снизилась", - отметил Песков.
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789403208.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b8444c71325ab9aa9698421e9022af78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дмитрий песков
13:14 20.05.2022
 
Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей

Песков: в зданиях Кремля все еще обязательны маски для посетителей из-за особого статуса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В зданиях Кремля до сих пор действует масочный режим для посетителей, это связано с особым статусом резиденций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Везде, все-таки, где резиденции президента Российской Федерации, естественно, там действуют меры повышенного уровня, меры предосторожности, в том числе эпидемиологические меры. Поэтому да, действительно, в наших зданиях действует до сих пор масочный режим для посетителей. Это так. Это просто связано с особым статусом этих зданий как резиденций президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли здоровы в Кремле и почему некоторые противоковидные меры отменили, а некоторые остались.
Он добавил, что здоровье персонала нормальное. "Как и во всей стране сейчас, конечно, заболеваемость по линии ковида существенно снизилась", - отметил Песков.
Девушка в защитной маске на станции Цветной бульвар Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 11:11Распространение коронавируса
В Минздраве заявили об отступлении COVID-19
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала