https://ria.ru/20220520/kreml-1789703925.html
Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей
Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей - РИА Новости, 20.05.2022
Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей
В зданиях Кремля до сих пор действует масочный режим для посетителей, это связано с особым статусом резиденций, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:14
2022-05-20T13:14
2022-05-20T13:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В зданиях Кремля до сих пор действует масочный режим для посетителей, это связано с особым статусом резиденций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Везде, все-таки, где резиденции президента Российской Федерации, естественно, там действуют меры повышенного уровня, меры предосторожности, в том числе эпидемиологические меры. Поэтому да, действительно, в наших зданиях действует до сих пор масочный режим для посетителей. Это так. Это просто связано с особым статусом этих зданий как резиденций президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли здоровы в Кремле и почему некоторые противоковидные меры отменили, а некоторые остались.Он добавил, что здоровье персонала нормальное. "Как и во всей стране сейчас, конечно, заболеваемость по линии ковида существенно снизилась", - отметил Песков.
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789403208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дмитрий песков
Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей
Песков: в зданиях Кремля все еще обязательны маски для посетителей из-за особого статуса
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В зданиях Кремля до сих пор действует масочный режим для посетителей, это связано с особым статусом резиденций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Везде, все-таки, где резиденции президента Российской Федерации, естественно, там действуют меры повышенного уровня, меры предосторожности, в том числе эпидемиологические меры. Поэтому да, действительно, в наших зданиях действует до сих пор масочный режим для посетителей. Это так. Это просто связано с особым статусом этих зданий как резиденций президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли здоровы в Кремле и почему некоторые противоковидные меры отменили, а некоторые остались.
Он добавил, что здоровье персонала нормальное. "Как и во всей стране сейчас, конечно, заболеваемость по линии ковида существенно снизилась", - отметил Песков.