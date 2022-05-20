https://ria.ru/20220520/kreml-1789703925.html

Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей

Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей - РИА Новости, 20.05.2022

Песков рассказал, что в Кремле до сих пор обязательны маски для посетителей

В зданиях Кремля до сих пор действует масочный режим для посетителей, это связано с особым статусом резиденций, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:14

2022-05-20T13:14

2022-05-20T13:14

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коронавирус covid-19

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В зданиях Кремля до сих пор действует масочный режим для посетителей, это связано с особым статусом резиденций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Везде, все-таки, где резиденции президента Российской Федерации, естественно, там действуют меры повышенного уровня, меры предосторожности, в том числе эпидемиологические меры. Поэтому да, действительно, в наших зданиях действует до сих пор масочный режим для посетителей. Это так. Это просто связано с особым статусом этих зданий как резиденций президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли здоровы в Кремле и почему некоторые противоковидные меры отменили, а некоторые остались.Он добавил, что здоровье персонала нормальное. "Как и во всей стране сейчас, конечно, заболеваемость по линии ковида существенно снизилась", - отметил Песков.

https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789403208.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дмитрий песков