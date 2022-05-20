https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789746120.html
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 27,2 процента
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 27,2 процента - РИА Новости, 20.05.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 27,2 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 27,2%, сообщается на сайте "стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:19
2022-05-20T15:19
2022-05-20T15:19
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здоровье - общество
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 27,2%, сообщается на сайте "стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 20 мая коллективный иммунитет 27,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 13 мая 2022 года иммунитет составлял 30,2%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 490 278 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 121 373 человека. В Московской области уровень коллективного иммунитета составляет 31,4%. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета составлял 33,8%.Всего жителям Подмосковья сделано более 5,2 миллиона полных курсов вакцинации, первым компонентом - более 5,3 раз.
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789403208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, москва
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 27,2 процента
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве упал до 27,2 процента