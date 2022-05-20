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Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов

Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов - РИА Новости, 20.05.2022

Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов

На этой неделе сразу две страны вернулись к доковидным правилам въезда, а еще две – смягчили санитарные протоколы для зарубежных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:39

2022-05-20T14:39

2022-05-20T14:39

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На этой неделе сразу две страны вернулись к доковидным правилам въезда, а еще две – смягчили санитарные протоколы для зарубежных туристов, сообщает АТОР.Марокко с 17 мая отменило требование о предъявлении ПЦР-теста до отправления. Теперь россиянам потребуется паспорт вакцинации (признаются "Спутник V" и "Спутник Лайт") и заполнение анкеты здоровья до вылета. По прибытии в аэропорты пассажирам в случайном порядке будут проводиться тесты на антиген.Индонезия с 17 мая также больше не требует у вакцинированных путешественников ПЦР-тест за 48 часов до въезда в страну. Для отдыха потребуется только сертификат вакцинации ("Спутник V" подходит), страховка, россиянам – заранее оформленная виза.Вьетнам с 15 мая не требует у иностранцев сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19. Отменены все санитарные протоколы на въезде. Так что россияне могут спокойно посещать страну. Тем более для поездки во Вьетнам на срок до 15 дней не нужна виза. Единственное ограничение – отсутствие прямых рейсов.Австрия также с 16 мая сняла все связанные с коронавирусом ограничения для иностранных гостей. Визовые центры страны в России принимают заявления на туристические визы.Испания готова разрешить доступ невакцинированным туристам из стран, не входящих в ЕС. По заявлению Минтуризма, для въезда потребуется только отрицательный тест на ковид. Россиянам – еще и виза.Мьянма возобновила выдачу электронных туристических виз, но для въезда в страну потребуются сертификат о вакцинации (подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт"), ПЦР-тест не старше 72 часов, медицинская страховка и экспресс-тест на антиген по прибытии за свой счет.В Греции отменили обязательное ношение масок с 1 июня по 15 сентября в большинстве общественных мест. Для въезда в страну россиянам нужна только виза.С 21 мая в Катаре также снимут масочный режим в большинстве закрытых помещений. Страна принимает только вакцинированных туристов, признается "Спутник V".В мексиканском штате Кинтана-Роо, где находятся популярные курорты Тулум, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Косумель, также отменили ношение масок, за исключением аэропортов. Для въезда в Мексику не нужны сертификаты о вакцинации или тесты.Руанда с 14 мая тоже не требует маски в общественных местах. Туристам необходимо предъявить отрицательный экспресс-тест, сделанный в течение 72 часов до путешествия, и пройти еще одно исследование по прибытии.

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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