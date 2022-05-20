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Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов - РИА Новости, 20.05.2022
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Туризм
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Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов
Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов - РИА Новости, 20.05.2022
Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов
На этой неделе сразу две страны вернулись к доковидным правилам въезда, а еще две – смягчили санитарные протоколы для зарубежных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:39
2022-05-20T14:39
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
марокко
индонезия
евросоюз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На этой неделе сразу две страны вернулись к доковидным правилам въезда, а еще две – смягчили санитарные протоколы для зарубежных туристов, сообщает АТОР.Марокко с 17 мая отменило требование о предъявлении ПЦР-теста до отправления. Теперь россиянам потребуется паспорт вакцинации (признаются "Спутник V" и "Спутник Лайт") и заполнение анкеты здоровья до вылета. По прибытии в аэропорты пассажирам в случайном порядке будут проводиться тесты на антиген.Индонезия с 17 мая также больше не требует у вакцинированных путешественников ПЦР-тест за 48 часов до въезда в страну. Для отдыха потребуется только сертификат вакцинации ("Спутник V" подходит), страховка, россиянам – заранее оформленная виза.Вьетнам с 15 мая не требует у иностранцев сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19. Отменены все санитарные протоколы на въезде. Так что россияне могут спокойно посещать страну. Тем более для поездки во Вьетнам на срок до 15 дней не нужна виза. Единственное ограничение – отсутствие прямых рейсов.Австрия также с 16 мая сняла все связанные с коронавирусом ограничения для иностранных гостей. Визовые центры страны в России принимают заявления на туристические визы.Испания готова разрешить доступ невакцинированным туристам из стран, не входящих в ЕС. По заявлению Минтуризма, для въезда потребуется только отрицательный тест на ковид. Россиянам – еще и виза.Мьянма возобновила выдачу электронных туристических виз, но для въезда в страну потребуются сертификат о вакцинации (подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт"), ПЦР-тест не старше 72 часов, медицинская страховка и экспресс-тест на антиген по прибытии за свой счет.В Греции отменили обязательное ношение масок с 1 июня по 15 сентября в большинстве общественных мест. Для въезда в страну россиянам нужна только виза.С 21 мая в Катаре также снимут масочный режим в большинстве закрытых помещений. Страна принимает только вакцинированных туристов, признается "Спутник V".В мексиканском штате Кинтана-Роо, где находятся популярные курорты Тулум, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Косумель, также отменили ношение масок, за исключением аэропортов. Для въезда в Мексику не нужны сертификаты о вакцинации или тесты.Руанда с 14 мая тоже не требует маски в общественных местах. Туристам необходимо предъявить отрицательный экспресс-тест, сделанный в течение 72 часов до путешествия, и пройти еще одно исследование по прибытии.
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туризм, новости - туризм, вьетнам, марокко, индонезия, евросоюз, коронавирус covid-19, австрия, греция, испания, мьянма, катар, мексика, руанда, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, туристы
14:39 20.05.2022
 
Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов

Эксперты назвали страны, которые смягчили ковидные ограничения для туристов

© Pixabay / Pixabay/sgalisteoТуристы на пляже Испании
Туристы на пляже Испании - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Pixabay / Pixabay/sgalisteo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На этой неделе сразу две страны вернулись к доковидным правилам въезда, а еще две – смягчили санитарные протоколы для зарубежных туристов, сообщает АТОР.
Марокко с 17 мая отменило требование о предъявлении ПЦР-теста до отправления. Теперь россиянам потребуется паспорт вакцинации (признаются "Спутник V" и "Спутник Лайт") и заполнение анкеты здоровья до вылета. По прибытии в аэропорты пассажирам в случайном порядке будут проводиться тесты на антиген.
Индонезия с 17 мая также больше не требует у вакцинированных путешественников ПЦР-тест за 48 часов до въезда в страну. Для отдыха потребуется только сертификат вакцинации ("Спутник V" подходит), страховка, россиянам – заранее оформленная виза.
Вьетнам с 15 мая не требует у иностранцев сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19. Отменены все санитарные протоколы на въезде. Так что россияне могут спокойно посещать страну. Тем более для поездки во Вьетнам на срок до 15 дней не нужна виза. Единственное ограничение – отсутствие прямых рейсов.
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Названы страны, куда туристам из России можно улететь без пересадок
Австрия также с 16 мая сняла все связанные с коронавирусом ограничения для иностранных гостей. Визовые центры страны в России принимают заявления на туристические визы.
Испания готова разрешить доступ невакцинированным туристам из стран, не входящих в ЕС. По заявлению Минтуризма, для въезда потребуется только отрицательный тест на ковид. Россиянам – еще и виза.
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Мьянма возобновила выдачу электронных туристических виз, но для въезда в страну потребуются сертификат о вакцинации (подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт"), ПЦР-тест не старше 72 часов, медицинская страховка и экспресс-тест на антиген по прибытии за свой счет.
В Греции отменили обязательное ношение масок с 1 июня по 15 сентября в большинстве общественных мест. Для въезда в страну россиянам нужна только виза.
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В Греции отменили обязательное ношение масок
С 21 мая в Катаре также снимут масочный режим в большинстве закрытых помещений. Страна принимает только вакцинированных туристов, признается "Спутник V".
В мексиканском штате Кинтана-Роо, где находятся популярные курорты Тулум, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Косумель, также отменили ношение масок, за исключением аэропортов. Для въезда в Мексику не нужны сертификаты о вакцинации или тесты.
Руанда с 14 мая тоже не требует маски в общественных местах. Туристам необходимо предъявить отрицательный экспресс-тест, сделанный в течение 72 часов до путешествия, и пройти еще одно исследование по прибытии.
Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване Каскад - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 17:48Туризм
Названы самые популярные направления для путешествий летом
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВьетнамМароккоИндонезияЕвросоюзКоронавирус COVID-19АвстрияГрецияИспанияМьянмаКатарМексикаРуандакуда поехатькуда можно лететьотдых на моретуристы
 
 
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