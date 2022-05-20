https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789721975.html
Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов
Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов - РИА Новости, 20.05.2022
Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов
На этой неделе сразу две страны вернулись к доковидным правилам въезда, а еще две – смягчили санитарные протоколы для зарубежных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:39
2022-05-20T14:39
2022-05-20T14:39
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
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евросоюз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На этой неделе сразу две страны вернулись к доковидным правилам въезда, а еще две – смягчили санитарные протоколы для зарубежных туристов, сообщает АТОР.Марокко с 17 мая отменило требование о предъявлении ПЦР-теста до отправления. Теперь россиянам потребуется паспорт вакцинации (признаются "Спутник V" и "Спутник Лайт") и заполнение анкеты здоровья до вылета. По прибытии в аэропорты пассажирам в случайном порядке будут проводиться тесты на антиген.Индонезия с 17 мая также больше не требует у вакцинированных путешественников ПЦР-тест за 48 часов до въезда в страну. Для отдыха потребуется только сертификат вакцинации ("Спутник V" подходит), страховка, россиянам – заранее оформленная виза.Вьетнам с 15 мая не требует у иностранцев сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19. Отменены все санитарные протоколы на въезде. Так что россияне могут спокойно посещать страну. Тем более для поездки во Вьетнам на срок до 15 дней не нужна виза. Единственное ограничение – отсутствие прямых рейсов.Австрия также с 16 мая сняла все связанные с коронавирусом ограничения для иностранных гостей. Визовые центры страны в России принимают заявления на туристические визы.Испания готова разрешить доступ невакцинированным туристам из стран, не входящих в ЕС. По заявлению Минтуризма, для въезда потребуется только отрицательный тест на ковид. Россиянам – еще и виза.Мьянма возобновила выдачу электронных туристических виз, но для въезда в страну потребуются сертификат о вакцинации (подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт"), ПЦР-тест не старше 72 часов, медицинская страховка и экспресс-тест на антиген по прибытии за свой счет.В Греции отменили обязательное ношение масок с 1 июня по 15 сентября в большинстве общественных мест. Для въезда в страну россиянам нужна только виза.С 21 мая в Катаре также снимут масочный режим в большинстве закрытых помещений. Страна принимает только вакцинированных туристов, признается "Спутник V".В мексиканском штате Кинтана-Роо, где находятся популярные курорты Тулум, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Косумель, также отменили ношение масок, за исключением аэропортов. Для въезда в Мексику не нужны сертификаты о вакцинации или тесты.Руанда с 14 мая тоже не требует маски в общественных местах. Туристам необходимо предъявить отрицательный экспресс-тест, сделанный в течение 72 часов до путешествия, и пройти еще одно исследование по прибытии.
https://ria.ru/20220518/perelety-1789071710.html
https://ria.ru/20220519/ispaniya-1789565532.html
https://ria.ru/20220518/gretsiya-1789318858.html
https://ria.ru/20220516/puteshestviya-1788841602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вьетнам, марокко, индонезия, евросоюз, коронавирус covid-19, австрия, греция, испания, мьянма, катар, мексика, руанда, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, туристы
Названы страны, куда россияне могут поехать без справок и тестов
Эксперты назвали страны, которые смягчили ковидные ограничения для туристов
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
На этой неделе сразу две страны вернулись к доковидным правилам въезда, а еще две – смягчили санитарные протоколы для зарубежных туристов, сообщает
АТОР.
Марокко с 17 мая отменило требование о предъявлении ПЦР-теста до отправления. Теперь россиянам потребуется паспорт вакцинации (признаются "Спутник V" и "Спутник Лайт") и заполнение анкеты здоровья до вылета. По прибытии в аэропорты пассажирам в случайном порядке будут проводиться тесты на антиген.
Индонезия с 17 мая также больше не требует у вакцинированных путешественников ПЦР-тест за 48 часов до въезда в страну. Для отдыха потребуется только сертификат вакцинации ("Спутник V" подходит), страховка, россиянам – заранее оформленная виза.
Вьетнам с 15 мая не требует у иностранцев сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19. Отменены все санитарные протоколы на въезде. Так что россияне могут спокойно посещать страну. Тем более для поездки во Вьетнам на срок до 15 дней не нужна виза. Единственное ограничение – отсутствие прямых рейсов.
Австрия также с 16 мая сняла все связанные с коронавирусом ограничения для иностранных гостей. Визовые центры страны в России принимают заявления на туристические визы.
Испания готова разрешить доступ невакцинированным туристам из стран, не входящих в ЕС. По заявлению Минтуризма, для въезда потребуется только отрицательный тест на ковид. Россиянам – еще и виза.
Мьянма возобновила выдачу электронных туристических виз, но для въезда в страну потребуются сертификат о вакцинации (подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт"), ПЦР-тест не старше 72 часов, медицинская страховка и экспресс-тест на антиген по прибытии за свой счет.
В Греции отменили обязательное ношение масок с 1 июня по 15 сентября в большинстве общественных мест. Для въезда в страну россиянам нужна только виза.
С 21 мая в Катаре также снимут масочный режим в большинстве закрытых помещений. Страна принимает только вакцинированных туристов, признается "Спутник V".
В мексиканском штате Кинтана-Роо, где находятся популярные курорты Тулум, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Косумель, также отменили ношение масок, за исключением аэропортов. Для въезда в Мексику не нужны сертификаты о вакцинации или тесты.
Руанда с 14 мая тоже не требует маски в общественных местах. Туристам необходимо предъявить отрицательный экспресс-тест, сделанный в течение 72 часов до путешествия, и пройти еще одно исследование по прибытии.