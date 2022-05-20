https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789670572.html
В Москве за сутки госпитализировали 137 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 137 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 137 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 368 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:20
2022-05-20T11:20
2022-05-20T11:20
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 368 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 368, госпитализировано - 137 человек, выздоровело - 429 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 365 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 767 561 случая коронавируса, выздоровели 2 576 412 человек, умерли 43 584 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 137 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 368 новых случаев COVID-19, умерли 14 пациентов