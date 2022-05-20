https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789670572.html

В Москве за сутки госпитализировали 137 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 137 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 137 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлены 368 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:20

2022-05-20T11:20

2022-05-20T11:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

омикрон-штамм коронавируса

москва

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737202636_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_2a23c7d7e82e296376c5eeefa6c3714b.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 368 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 368, госпитализировано - 137 человек, выздоровело - 429 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 365 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 767 561 случая коронавируса, выздоровели 2 576 412 человек, умерли 43 584 человек.

https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, москва, россия, здоровье - общество, общество