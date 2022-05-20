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В Италии профсоюзы провели шествия против военной поддержки Украины - РИА Новости, 20.05.2022
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В Италии профсоюзы провели шествия против военной поддержки Украины
В Италии профсоюзы провели шествия против военной поддержки Украины - РИА Новости, 20.05.2022
В Италии профсоюзы провели шествия против военной поддержки Украины
Члены крупных итальянских профсоюзов устроили забастовку и шествия по городам, протестуя против политики правительства по Украине и вовлечения страны в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T22:02
2022-05-20T23:27
в мире
владимир путин
украина
италия
рим
нато
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РИМ, 20 мая — РИА Новости. Члены крупных итальянских профсоюзов устроили забастовку и шествия по городам, протестуя против политики правительства по Украине и вовлечения страны в конфликт. Об этом говорится в сообщении на сайте крупного профсоюза USB.Участники акций также осудили увеличение военных расходов и потребовали повышения социальных трат и заработной платы, автоматического пересмотра размера оплаты, всеобщего минимального базового дохода и прекращения огня на Украине.В Риме шествие прошло от площади Республики (Piazza della Repubblica) до Колизея. По оценке корреспондента РИА Новости, если от первоначальной точки выдвинулись пара сотен активистов, то к концу маршрута их число возросло в кратном размере. Организаторы шествия утверждают, что в нем участвовали до двух тысяч человек.Один из протестующих, Марко, заявил РИА Новости, что не поддерживает Москву, но считает, что отправка оружия Киеву только продлит конфликт."К тому же эти расходы можно направить на социальную сферу, а подобная политика становится провокацией", — сказал он. По мнению мужчины, такой провокацией стало расширение НАТО к российским границам.Шествия под лозунгами "Опустите оружие, поднимите зарплаты", "Италия вне войны" прошли и в других крупных итальянских городах, таких как Милан, Триест и Турин. Забастовка, которую объявили члены профсоюзов, привела к определенным проблемам для обычных горожан, которым пришлось столкнуться с задержками в движении общественного транспорта.По последним опросам общественного мнения, в Италии растет число противников отправки оружия на Украину. Исследование, переданное в эфире телеканала Rai1, говорит о том, что против поставок выступают 47 процентов населения, тогда как месяц назад этот показатель составлял 41 процент.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/plan-1789734148.html
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в мире, владимир путин, украина, италия, рим, нато
22:02 20.05.2022 (обновлено: 23:27 20.05.2022)
 
В Италии профсоюзы провели шествия против военной поддержки Украины

Профсоюзы Италии провели забастовку и шествия против военной поддержки Украины

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме
Флаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Флаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме. Архивное фото
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РИМ, 20 мая — РИА Новости. Члены крупных итальянских профсоюзов устроили забастовку и шествия по городам, протестуя против политики правительства по Украине и вовлечения страны в конфликт. Об этом говорится в сообщении на сайте крупного профсоюза USB.
Участники акций также осудили увеличение военных расходов и потребовали повышения социальных трат и заработной платы, автоматического пересмотра размера оплаты, всеобщего минимального базового дохода и прекращения огня на Украине.
Военнослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине
В Риме шествие прошло от площади Республики (Piazza della Repubblica) до Колизея. По оценке корреспондента РИА Новости, если от первоначальной точки выдвинулись пара сотен активистов, то к концу маршрута их число возросло в кратном размере. Организаторы шествия утверждают, что в нем участвовали до двух тысяч человек.
Один из протестующих, Марко, заявил РИА Новости, что не поддерживает Москву, но считает, что отправка оружия Киеву только продлит конфликт.
"К тому же эти расходы можно направить на социальную сферу, а подобная политика становится провокацией", — сказал он. По мнению мужчины, такой провокацией стало расширение НАТО к российским границам.
Шествия под лозунгами "Опустите оружие, поднимите зарплаты", "Италия вне войны" прошли и в других крупных итальянских городах, таких как Милан, Триест и Турин. Забастовка, которую объявили члены профсоюзов, привела к определенным проблемам для обычных горожан, которым пришлось столкнуться с задержками в движении общественного транспорта.
По последним опросам общественного мнения, в Италии растет число противников отправки оружия на Украину. Исследование, переданное в эфире телеканала Rai1, говорит о том, что против поставок выступают 47 процентов населения, тогда как месяц назад этот показатель составлял 41 процент.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Европа должна убедить Украину принять условия России, заявил Берлускони
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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