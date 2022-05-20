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Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям"

Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям" - РИА Новости, 20.05.2022

Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям"

Свердловское управление Роспотребнадзора намерено подать групповой иск к авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за отказа перевозчика оформить клиентам возврат... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:14

2022-05-20T16:14

2022-05-20T16:14

россия

свердловская область

уральские авиалинии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Свердловское управление Роспотребнадзора намерено подать групповой иск к авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за отказа перевозчика оформить клиентам возврат средств за билеты на отмененные рейсы, сообщила пресс-служба ведомства."Управление Роспотребнадзора намерено подать групповой иск к "Уральским авиалиниям", - говорится в релизе.По информации Роспотребнадзора, в ведомство поступили многочисленные жалобы на "Уральские авиалинии", в которых утверждается, что авиакомпания оставляет без ответа их обращения на возврат денежных средств, связанный с отменой рейсов."В связи с этим управление Роспотребнадзора по Свердловской области полагает, что законодательством предусмотрено право потребителя на возврат денежных средств за билеты по договорам воздушной перевозки, и предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств (или потребителям, не получившим ответ на претензию/заявление) за авиабилеты, присоединиться к групповому иску к ОАО АК "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220427/avia-1785696776.html

россия

свердловская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, свердловская область, уральские авиалинии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)