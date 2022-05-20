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Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям" - РИА Новости, 20.05.2022
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Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям"
Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям" - РИА Новости, 20.05.2022
Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям"
Свердловское управление Роспотребнадзора намерено подать групповой иск к авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за отказа перевозчика оформить клиентам возврат... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:14
2022-05-20T16:14
россия
свердловская область
уральские авиалинии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Свердловское управление Роспотребнадзора намерено подать групповой иск к авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за отказа перевозчика оформить клиентам возврат средств за билеты на отмененные рейсы, сообщила пресс-служба ведомства."Управление Роспотребнадзора намерено подать групповой иск к "Уральским авиалиниям", - говорится в релизе.По информации Роспотребнадзора, в ведомство поступили многочисленные жалобы на "Уральские авиалинии", в которых утверждается, что авиакомпания оставляет без ответа их обращения на возврат денежных средств, связанный с отменой рейсов."В связи с этим управление Роспотребнадзора по Свердловской области полагает, что законодательством предусмотрено право потребителя на возврат денежных средств за билеты по договорам воздушной перевозки, и предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств (или потребителям, не получившим ответ на претензию/заявление) за авиабилеты, присоединиться к групповому иску к ОАО АК "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.
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россия, свердловская область, уральские авиалинии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:14 20.05.2022
 
Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям"

Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям" после жалоб на невыплаты

© Flickr / Anna ZverevaСамолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Flickr / Anna Zvereva
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Свердловское управление Роспотребнадзора намерено подать групповой иск к авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за отказа перевозчика оформить клиентам возврат средств за билеты на отмененные рейсы, сообщила пресс-служба ведомства.
"Управление Роспотребнадзора намерено подать групповой иск к "Уральским авиалиниям", - говорится в релизе.
Самолет Уральских авиалиний - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 11:29Туризм
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны ближнего зарубежья
По информации Роспотребнадзора, в ведомство поступили многочисленные жалобы на "Уральские авиалинии", в которых утверждается, что авиакомпания оставляет без ответа их обращения на возврат денежных средств, связанный с отменой рейсов.
"В связи с этим управление Роспотребнадзора по Свердловской области полагает, что законодательством предусмотрено право потребителя на возврат денежных средств за билеты по договорам воздушной перевозки, и предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств (или потребителям, не получившим ответ на претензию/заявление) за авиабилеты, присоединиться к групповому иску к ОАО АК "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.
 
РоссияСвердловская областьУральские авиалинииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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