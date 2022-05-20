https://ria.ru/20220520/informbezopasnost-1789776872.html

Путин призвал выстраивать работу по информбезопасности в единой логике

Путин призвал выстраивать работу по информбезопасности в единой логике - РИА Новости, 20.05.2022

Путин призвал выстраивать работу по информбезопасности в единой логике

Необходимо выстроить в единой логике работу всех заинтересованных сторон в области информационной безопасности с учетом отраслевой и региональной специфики,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:50

2022-05-20T16:50

2022-05-20T16:51

россия

владимир путин

общество

кибербезопасность

технологии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Необходимо выстроить в единой логике работу всех заинтересованных сторон в области информационной безопасности с учетом отраслевой и региональной специфики, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу провел заседание Совбеза РФ, где обсуждались вопросы повышения безопасности информационной инфраструктуры страны.Он напомнил, что уже созданы национальные кризисные штабы по предупреждению целевых компьютерных атак, а в каждом федеральном округе образованы комиссии по информационной безопасности."Главное – выстроить в единой логике, связать работу всех заинтересованных сторон в области информационной безопасности с учётом отраслевой и региональной специфики", - сказал Путин.Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы поддержки и стимулирования российских производителей в сфере информационно-коммуникационных технологий."Хотел бы услышать ваше мнение о том, как на этом важнейшем направлении стимулировать не только процессы импортозамещения, но и создание собственных уникальных продуктов, опережающих конкурентов. Что ещё следует сделать, чтобы дополнительно поддержать отечественных производителей в сфере информационно-коммуникационных технологий? Убеждён, что в целом необходимо повысить координацию действий на этих направлениях всех профильных ведомств и организаций", - сказал Путин на заседании Совбеза в пятницу.

https://ria.ru/20220519/ataka-1789488630.html

https://ria.ru/20220516/kreditovanie-1788795397.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, владимир путин, общество, кибербезопасность, технологии