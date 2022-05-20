https://ria.ru/20220520/informbezopasnost-1789776872.html
Путин призвал выстраивать работу по информбезопасности в единой логике
Путин призвал выстраивать работу по информбезопасности в единой логике - РИА Новости, 20.05.2022
Путин призвал выстраивать работу по информбезопасности в единой логике
Необходимо выстроить в единой логике работу всех заинтересованных сторон в области информационной безопасности с учетом отраслевой и региональной специфики,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:50
2022-05-20T16:50
2022-05-20T16:51
россия
владимир путин
общество
кибербезопасность
технологии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Необходимо выстроить в единой логике работу всех заинтересованных сторон в области информационной безопасности с учетом отраслевой и региональной специфики, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу провел заседание Совбеза РФ, где обсуждались вопросы повышения безопасности информационной инфраструктуры страны.Он напомнил, что уже созданы национальные кризисные штабы по предупреждению целевых компьютерных атак, а в каждом федеральном округе образованы комиссии по информационной безопасности."Главное – выстроить в единой логике, связать работу всех заинтересованных сторон в области информационной безопасности с учётом отраслевой и региональной специфики", - сказал Путин.Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы поддержки и стимулирования российских производителей в сфере информационно-коммуникационных технологий."Хотел бы услышать ваше мнение о том, как на этом важнейшем направлении стимулировать не только процессы импортозамещения, но и создание собственных уникальных продуктов, опережающих конкурентов. Что ещё следует сделать, чтобы дополнительно поддержать отечественных производителей в сфере информационно-коммуникационных технологий? Убеждён, что в целом необходимо повысить координацию действий на этих направлениях всех профильных ведомств и организаций", - сказал Путин на заседании Совбеза в пятницу.
https://ria.ru/20220519/ataka-1789488630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, кибербезопасность, технологии
16:50 20.05.2022 (обновлено: 16:51 20.05.2022)
Путин призвал выстраивать работу по информбезопасности в единой логике
Президент Путин призвал выстраивать работу по информационной безопасности в единой логике
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Необходимо выстроить в единой логике работу всех заинтересованных сторон в области информационной безопасности с учетом отраслевой и региональной специфики, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу провел заседание Совбеза РФ
, где обсуждались вопросы повышения безопасности информационной инфраструктуры страны.
Он напомнил, что уже созданы национальные кризисные штабы по предупреждению целевых компьютерных атак, а в каждом федеральном округе образованы комиссии по информационной безопасности.
"Главное – выстроить в единой логике, связать работу всех заинтересованных сторон в области информационной безопасности с учётом отраслевой и региональной специфики", - сказал Путин.
Владимир Путин
предложил членам Совбеза обсудить вопросы поддержки и стимулирования российских производителей в сфере информационно-коммуникационных технологий.
"Хотел бы услышать ваше мнение о том, как на этом важнейшем направлении стимулировать не только процессы импортозамещения, но и создание собственных уникальных продуктов, опережающих конкурентов. Что ещё следует сделать, чтобы дополнительно поддержать отечественных производителей в сфере информационно-коммуникационных технологий? Убеждён, что в целом необходимо повысить координацию действий на этих направлениях всех профильных ведомств и организаций", - сказал Путин на заседании Совбеза в пятницу.