https://ria.ru/20220520/gumpomosch-1789734397.html

Ветераны "Альфа" передали очередную гумпомощь беженцам Донбасса

Ветераны "Альфа" передали очередную гумпомощь беженцам Донбасса - РИА Новости, 20.05.2022

Ветераны "Альфа" передали очередную гумпомощь беженцам Донбасса

Союз "Офицеры группы “Альфа”" отвезли в Воскресенск очередную партию гуманитарной помощи, предназначенную находящимся сейчас на территории Московской области... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:38

2022-05-20T14:38

2022-05-20T14:42

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Союз "Офицеры группы “Альфа”" отвезли в Воскресенск очередную партию гуманитарной помощи, предназначенную находящимся сейчас на территории Московской области беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Несколько центнеров продуктовых наборов передали через местное отделение Российского Красного Креста, сообщили в пресс-службе организации.Он также отметил, что вопросы и проблемы, которые волнуют людей, очень разные: воссоединение семей, оформление документов, поиск работы, устройство детей в школы и садики, получение медицинской помощи, особенно людям с ограниченными возможностями, лежачим больным, пожилым."Чаще всего вопросы касаются получения гуманитарной помощи, ведь пенсионеры перестали получать пенсии, а более молодым не так просто найти работу, да и время на это требуется", – заявил Филатов.По словам председателя Воскресенского отделения Красного Креста Татьяны Воеводиной, на сегодняшний день 82 семьи, обратившихся в отделение, уже получили гуманитарную помощь."За последние две недели увеличилось число семей – пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, семей, где есть лежачие больные. К таким людям особенный подход – к продуктовым и гигиеническим наборам им предоставляются памперсы, пеленки для взрослых, средства реабилитации", – отметила Воеводина.

https://ria.ru/20220517/gumpomosch-1789131298.html

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общество