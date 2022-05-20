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Ветераны "Альфа" передали очередную гумпомощь беженцам Донбасса
Ветераны "Альфа" передали очередную гумпомощь беженцам Донбасса - РИА Новости, 20.05.2022
Ветераны "Альфа" передали очередную гумпомощь беженцам Донбасса
Союз "Офицеры группы “Альфа”" отвезли в Воскресенск очередную партию гуманитарной помощи, предназначенную находящимся сейчас на территории Московской области... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:38
2022-05-20T14:38
2022-05-20T14:42
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Союз "Офицеры группы “Альфа”" отвезли в Воскресенск очередную партию гуманитарной помощи, предназначенную находящимся сейчас на территории Московской области беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Несколько центнеров продуктовых наборов передали через местное отделение Российского Красного Креста, сообщили в пресс-службе организации.Он также отметил, что вопросы и проблемы, которые волнуют людей, очень разные: воссоединение семей, оформление документов, поиск работы, устройство детей в школы и садики, получение медицинской помощи, особенно людям с ограниченными возможностями, лежачим больным, пожилым."Чаще всего вопросы касаются получения гуманитарной помощи, ведь пенсионеры перестали получать пенсии, а более молодым не так просто найти работу, да и время на это требуется", – заявил Филатов.По словам председателя Воскресенского отделения Красного Креста Татьяны Воеводиной, на сегодняшний день 82 семьи, обратившихся в отделение, уже получили гуманитарную помощь."За последние две недели увеличилось число семей – пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, семей, где есть лежачие больные. К таким людям особенный подход – к продуктовым и гигиеническим наборам им предоставляются памперсы, пеленки для взрослых, средства реабилитации", – отметила Воеводина.
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общество
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Союз "Офицеры группы “Альфа”" отвезли в Воскресенск очередную партию гуманитарной помощи, предназначенную находящимся сейчас на территории Московской области беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Несколько центнеров продуктовых наборов передали через местное отделение Российского Красного Креста, сообщили в пресс-службе организации.
"Мы в “Альфе” не понаслышке знаем, какой бывает цена военных операций для мирных жителей. Но этого, увы, часто невозможно избежать. Знаем, как важно просто помогать, когда есть такая возможность. Потому и помогаем, чем можем. Чтобы человечного было больше", – рассказал президент Союза "Офицеры группы “Альфа”" Алексей Филатов.
Он также отметил, что вопросы и проблемы, которые волнуют людей, очень разные: воссоединение семей, оформление документов, поиск работы, устройство детей в школы и садики, получение медицинской помощи, особенно людям с ограниченными возможностями, лежачим больным, пожилым.
"Чаще всего вопросы касаются получения гуманитарной помощи, ведь пенсионеры перестали получать пенсии, а более молодым не так просто найти работу, да и время на это требуется", – заявил Филатов.
По словам председателя Воскресенского отделения Красного Креста Татьяны Воеводиной, на сегодняшний день 82 семьи, обратившихся в отделение, уже получили гуманитарную помощь.
"За последние две недели увеличилось число семей – пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, семей, где есть лежачие больные. К таким людям особенный подход – к продуктовым и гигиеническим наборам им предоставляются памперсы, пеленки для взрослых, средства реабилитации", – отметила Воеводина.