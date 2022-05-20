https://ria.ru/20220520/gaz-1789653270.html
ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 65,3 миллиона рублей
ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 65,3 миллиона рублей - РИА Новости, 20.05.2022
ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 65,3 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала в 2021 году газораспределительные организации (ГРО) на общую сумму 65,3 миллиона рублей за ущемление РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:03
2022-05-20T10:03
2022-05-20T10:56
россия
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала в 2021 году газораспределительные организации (ГРО) на общую сумму 65,3 миллиона рублей за ущемление прав граждан при подключении газа, сообщили в ведомстве."В 2021 году ФАС России оштрафовала на общую сумму 65,3 миллиона рублей газораспределительные организации и их должностных лиц за ущемление прав граждан при подключении газа", - говорится в сообщении.Ведомство вынесло 549 постановлений по нарушениям, из которых 417 - за нарушение сроков технических условий договора и порядка расчета платы, 84 - за необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, 48 - за навязывание невыгодных условий."Служба внимательно следит и контролирует ситуацию взаимодействия населения и сетевых организаций при реализации проекта газификации регионов", - заверили в ФАС.Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.
https://ria.ru/20220429/gazifikatsiya-1786223987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
10:03 20.05.2022 (обновлено: 10:56 20.05.2022)
ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 65,3 миллиона рублей
ФАС оштрафовала ГРО на 65,3 миллиона рублей за незаконные действия при подключении газа
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала в 2021 году газораспределительные организации (ГРО) на общую сумму 65,3 миллиона рублей за ущемление прав граждан при подключении газа, сообщили
в ведомстве.
"В 2021 году ФАС России
оштрафовала на общую сумму 65,3 миллиона рублей газораспределительные организации и их должностных лиц за ущемление прав граждан при подключении газа", - говорится в сообщении.
Ведомство вынесло 549 постановлений по нарушениям, из которых 417 - за нарушение сроков технических условий договора и порядка расчета платы, 84 - за необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, 48 - за навязывание невыгодных условий.
"Служба внимательно следит и контролирует ситуацию взаимодействия населения и сетевых организаций при реализации проекта газификации регионов", - заверили в ФАС.
Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.