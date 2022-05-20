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ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей - РИА Новости, 20.05.2022
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ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей
ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей - РИА Новости, 20.05.2022
ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей
Военно-морской флот России в этом году примет в состав 20 кораблей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:55
2022-05-20T13:22
безопасность
россия
вмф рф
юрий борисов (вице-премьер)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России в этом году примет в состав 20 кораблей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов."Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения", - сказал он, выступая на заседании Морской коллегии, которое прошло в Адмиралтействе.Борисов также отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ приняты шесть боевых кораблей и девять боевых катеров, 13 судов обеспечения.
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безопасность, россия, вмф рф, юрий борисов (вице-премьер)
12:55 20.05.2022 (обновлено: 13:22 20.05.2022)
 
ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей

Вице-премьер Борисов: ВМФ в этом году примет в состав 20 боевых кораблей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКорабли Военно-морского флота РФ
Корабли Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Корабли Военно-морского флота РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России в этом году примет в состав 20 кораблей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения", - сказал он, выступая на заседании Морской коллегии, которое прошло в Адмиралтействе.
Борисов также отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ приняты шесть боевых кораблей и девять боевых катеров, 13 судов обеспечения.
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БезопасностьРоссияВМФ РФЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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