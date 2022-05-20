https://ria.ru/20220520/flot-1789695692.html
ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей
ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей - РИА Новости, 20.05.2022
ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей
Военно-морской флот России в этом году примет в состав 20 кораблей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:55
2022-05-20T12:55
2022-05-20T13:22
безопасность
россия
вмф рф
юрий борисов (вице-премьер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742783017_0:200:3088:1937_1920x0_80_0_0_d5a00dbe9cc4827542fc81a53048400b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России в этом году примет в состав 20 кораблей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов."Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения", - сказал он, выступая на заседании Морской коллегии, которое прошло в Адмиралтействе.Борисов также отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ приняты шесть боевых кораблей и девять боевых катеров, 13 судов обеспечения.
https://ria.ru/20220323/podlodki-1779638559.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742783017_140:92:2746:2047_1920x0_80_0_0_a7d6adf21e7e96cc47b8dba9e407c176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вмф рф, юрий борисов (вице-премьер)
12:55 20.05.2022 (обновлено: 13:22 20.05.2022)
ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей
Вице-премьер Борисов: ВМФ в этом году примет в состав 20 боевых кораблей