https://ria.ru/20220520/flot-1789695692.html

ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей

ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей - РИА Новости, 20.05.2022

ВМФ России в этом году примет в состав 20 боевых кораблей

Военно-морской флот России в этом году примет в состав 20 кораблей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:55

2022-05-20T12:55

2022-05-20T13:22

безопасность

россия

вмф рф

юрий борисов (вице-премьер)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России в этом году примет в состав 20 кораблей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов."Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения", - сказал он, выступая на заседании Морской коллегии, которое прошло в Адмиралтействе.Борисов также отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ приняты шесть боевых кораблей и девять боевых катеров, 13 судов обеспечения.

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россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вмф рф, юрий борисов (вице-премьер)