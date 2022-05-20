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В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор" - РИА Новости, 20.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220520/festival-1789727977.html
В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор"
В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор" - РИА Новости, 20.05.2022
В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор"
Третий фестиваль традиционной русской культуры "Мусаткин двор" состоится 22 мая на берегу реки Воронеж у села Сырское Липецкого района, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:21
2022-05-20T14:21
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Третий фестиваль традиционной русской культуры "Мусаткин двор" состоится 22 мая на берегу реки Воронеж у села Сырское Липецкого района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, зрители увидят кулачные бои, мастер-классы, ярмарки ремесленников и выступления фольклорных коллективов. Также всем гостям предложат забавы для детей, представят русские былины и сказки.Артамонов отметил, что на фестивале зрители смогут полностью погрузиться в фольклор – испечь лепешку, соткать полотно, смастерить традиционную куклу из травы или выковать гвоздь."Культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
14:21 20.05.2022
 

В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор"

© Фото : фестиваль "Мусаткин двор"Участники фестиваля "Мусаткин двор"
Участники фестиваля Мусаткин двор - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : фестиваль "Мусаткин двор"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Третий фестиваль традиционной русской культуры "Мусаткин двор" состоится 22 мая на берегу реки Воронеж у села Сырское Липецкого района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, зрители увидят кулачные бои, мастер-классы, ярмарки ремесленников и выступления фольклорных коллективов. Также всем гостям предложат забавы для детей, представят русские былины и сказки.
Артамонов отметил, что на фестивале зрители смогут полностью погрузиться в фольклор – испечь лепешку, соткать полотно, смастерить традиционную куклу из травы или выковать гвоздь.
"Культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти", – сказал Артамонов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:07Липецкая область
В Липецкой области пройдет международный кукольный фестиваль
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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