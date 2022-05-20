https://ria.ru/20220520/festival-1789727977.html
В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор"
В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор" - РИА Новости, 20.05.2022
В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор"
Третий фестиваль традиционной русской культуры "Мусаткин двор" состоится 22 мая на берегу реки Воронеж у села Сырское Липецкого района, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:21
2022-05-20T14:21
2022-05-20T14:21
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Третий фестиваль традиционной русской культуры "Мусаткин двор" состоится 22 мая на берегу реки Воронеж у села Сырское Липецкого района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, зрители увидят кулачные бои, мастер-классы, ярмарки ремесленников и выступления фольклорных коллективов. Также всем гостям предложат забавы для детей, представят русские былины и сказки.Артамонов отметил, что на фестивале зрители смогут полностью погрузиться в фольклор – испечь лепешку, соткать полотно, смастерить традиционную куклу из травы или выковать гвоздь."Культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220513/festival-1788288074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Третий фестиваль традиционной русской культуры "Мусаткин двор" состоится 22 мая на берегу реки Воронеж у села Сырское Липецкого района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, зрители увидят кулачные бои, мастер-классы, ярмарки ремесленников и выступления фольклорных коллективов. Также всем гостям предложат забавы для детей, представят русские былины и сказки.
Артамонов отметил, что на фестивале зрители смогут полностью погрузиться в фольклор – испечь лепешку, соткать полотно, смастерить традиционную куклу из травы или выковать гвоздь.
"Культура Липецкой области
является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти", – сказал Артамонов.