https://ria.ru/20220520/festival-1789727977.html

В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор"

В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор" - РИА Новости, 20.05.2022

В Липецкой области в мае пройдет фестиваль "Мусаткин двор"

Третий фестиваль традиционной русской культуры "Мусаткин двор" состоится 22 мая на берегу реки Воронеж у села Сырское Липецкого района, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:21

2022-05-20T14:21

2022-05-20T14:21

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Третий фестиваль традиционной русской культуры "Мусаткин двор" состоится 22 мая на берегу реки Воронеж у села Сырское Липецкого района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, зрители увидят кулачные бои, мастер-классы, ярмарки ремесленников и выступления фольклорных коллективов. Также всем гостям предложат забавы для детей, представят русские былины и сказки.Артамонов отметил, что на фестивале зрители смогут полностью погрузиться в фольклор – испечь лепешку, соткать полотно, смастерить традиционную куклу из травы или выковать гвоздь."Культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220513/festival-1788288074.html

липецкая область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов