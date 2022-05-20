https://ria.ru/20220520/evakuatsiya-1789761346.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 239 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 239 человек - РИА Новости, 20.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 239 человек

В течение дня из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 239 человек, включая 18 детей, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:06

2022-05-20T16:06

2022-05-20T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. В течение дня из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 239 человек, включая 18 детей, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В течение дня 20 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 239 человек, среди них 18 детей", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что сейчас они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, россия