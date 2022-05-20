https://ria.ru/20220520/evakuatsiya-1789656835.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 400 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 400 человек - РИА Новости, 20.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 400 человек

Более 400 человек, включая 46 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в пятницу штаб... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:19

2022-05-20T10:19

2022-05-20T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

мариуполь

донецкая народная республика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278698_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_b00e4ce180247ea36578c97d075175aa.jpg

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Более 400 человек, включая 46 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР.В четверг штаб ДНР сообщал, что более 230 человек, среди которых 12 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное."За минувшие сутки, с 08.00 19 мая до 08.00 20 мая (совпадает с мск - ред.), из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 416 человек, включая 46 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

мариуполь

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, донецкая народная республика, россия, владимир путин