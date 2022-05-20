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Минпромторг предложил придумать новое имя для бывшего McDonald’s - РИА Новости, 20.05.2022
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Минпромторг предложил придумать новое имя для бывшего McDonald’s
Минпромторг предложил придумать новое имя для бывшего McDonald’s - РИА Новости, 20.05.2022
Минпромторг предложил придумать новое имя для бывшего McDonald’s
Минпромторг в своем официальном Telegram-канале предложил россиянам придумать новое имя, под которым будет работать сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:09
2022-05-20T16:09
экономика
технологии
россия
украина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
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МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Минпромторг в своем официальном Telegram-канале предложил россиянам придумать новое имя, под которым будет работать сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s."Как будет называться новая сеть? Название для российского фастфуда еще не придумано. И мы с радостью послушаем ваши предложения!" — говорится в публикации.Самые интересные и креативные идеи в Минпромторге пообещали передать новому собственнику сети.В ведомстве напомнили, что MCDONALD'S продает российский бизнес Александру Говору.Ранее компания McDonald’s объявила об уходе с российского рынка и запустила процесс продажи бизнеса.В начале марта корпорация временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Несмотря на это, всем 62 тысячам российских сотрудников сети продолжают выплачивать заработную плату.
https://ria.ru/20220520/mcdonalds-1789692616.html
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экономика, технологии, россия, украина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mcdonald's corporation, санкции в отношении россии
16:09 20.05.2022
 
Минпромторг предложил придумать новое имя для бывшего McDonald’s

Минпромторг предложил россиянам придумать новое имя для бывшего McDonald’s

© McDonald'sMcDonald's
McDonald's
© McDonald's
McDonald's . Архивное фото
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МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Минпромторг в своем официальном Telegram-канале предложил россиянам придумать новое имя, под которым будет работать сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s.
"Как будет называться новая сеть? Название для российского фастфуда еще не придумано. И мы с радостью послушаем ваши предложения!" — говорится в публикации.
Самые интересные и креативные идеи в Минпромторге пообещали передать новому собственнику сети.
"Как знать, может быть, именно вы станете автором названия нескольких сотен ресторанов быстрого питания в России - дерзайте!" - сказано в посте.
В ведомстве напомнили, что MCDONALD'S продает российский бизнес Александру Говору.
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В Минпромторге допустили, что российский McDonald's сохранит рецептуру
Ранее компания McDonald’s объявила об уходе с российского рынка и запустила процесс продажи бизнеса.
В начале марта корпорация временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Несмотря на это, всем 62 тысячам российских сотрудников сети продолжают выплачивать заработную плату.
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ЭкономикаТехнологииРоссияУкраинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)McDonald's CorporationСанкции в отношении России
 
 
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