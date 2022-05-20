https://ria.ru/20220520/eda-1789762591.html

Минпромторг предложил придумать новое имя для бывшего McDonald’s

Минпромторг предложил придумать новое имя для бывшего McDonald’s - РИА Новости, 20.05.2022

Минпромторг предложил придумать новое имя для бывшего McDonald’s

Минпромторг в своем официальном Telegram-канале предложил россиянам придумать новое имя, под которым будет работать сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:09

2022-05-20T16:09

2022-05-20T16:09

экономика

технологии

россия

украина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

mcdonald's corporation

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770307871_0:208:3071:1935_1920x0_80_0_0_a8305c99c10e39d65cac4fd17c695c89.jpg

МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Минпромторг в своем официальном Telegram-канале предложил россиянам придумать новое имя, под которым будет работать сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s."Как будет называться новая сеть? Название для российского фастфуда еще не придумано. И мы с радостью послушаем ваши предложения!" — говорится в публикации.Самые интересные и креативные идеи в Минпромторге пообещали передать новому собственнику сети.В ведомстве напомнили, что MCDONALD'S продает российский бизнес Александру Говору.Ранее компания McDonald’s объявила об уходе с российского рынка и запустила процесс продажи бизнеса.В начале марта корпорация временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Несмотря на это, всем 62 тысячам российских сотрудников сети продолжают выплачивать заработную плату.

https://ria.ru/20220520/mcdonalds-1789692616.html

https://ria.ru/20220519/obschepit-1789591809.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, россия, украина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mcdonald's corporation, санкции в отношении россии