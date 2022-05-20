Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь снарядов калибром 122 мм
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов калибром 122 мм
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Новости. Украинские войска в 16.15 мск обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (пос. им. Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.