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Украинские войска выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 мм - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/donbass-1789709415.html
Украинские войска выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 мм
Украинские войска выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 мм - РИА Новости, 20.05.2022
Украинские войска выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 мм
Украинские войска в 11.45 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:27
2022-05-20T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска в 11.45 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 8 мин калибром 120 мм, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
13:27 20.05.2022
 
Украинские войска выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 мм

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска в 11.45 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 8 мин калибром 120 мм, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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