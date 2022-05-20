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Украинские войска обстреляли минами Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли минами Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.05.2022
Украинские войска обстреляли минами Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 11.20 мск вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:55
2022-05-20T11:55
2022-05-20T11:55
специальная военная операция на украине
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днр
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел этого района был зафиксирован в 11.12 мск, выпустили три мины калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли минами Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли минами Куйбышевский район Донецка