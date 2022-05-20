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Мужчина и подросток ранены в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/donbass-1789674337.html
Мужчина и подросток ранены в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками
Мужчина и подросток ранены в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 20.05.2022
Мужчина и подросток ранены в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками
Мужчина и подросток получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясиноватая, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:34
2022-05-20T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мужчина и подросток получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясиноватая, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой, в микрорайоне Центральный, получили ранения мужчина и подросток 2005 года рождения. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщало об обстрелах Ясиноватой: в 8.17 мск украинские войска выпустили по городу пять ракет из РСЗО "Град", в 8.42 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 8.57 мск - пять снарядов калибром 122 миллиметра, и в 9.22 мск были выпущены три снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
11:34 20.05.2022
 
Мужчина и подросток ранены в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: мужчина и подросток ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мужчина и подросток получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясиноватая, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой, в микрорайоне Центральный, получили ранения мужчина и подросток 2005 года рождения. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщало об обстрелах Ясиноватой: в 8.17 мск украинские войска выпустили по городу пять ракет из РСЗО "Град", в 8.42 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 8.57 мск - пять снарядов калибром 122 миллиметра, и в 9.22 мск были выпущены три снаряда калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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