Мужчина и подросток ранены в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: мужчина и подросток ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мужчина и подросток получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясиноватая, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой, в микрорайоне Центральный, получили ранения мужчина и подросток 2005 года рождения. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщало об обстрелах Ясиноватой: в 8.17 мск украинские войска выпустили по городу пять ракет из РСЗО "Град", в 8.42 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 8.57 мск - пять снарядов калибром 122 миллиметра, и в 9.22 мск были выпущены три снаряда калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.