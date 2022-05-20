https://ria.ru/20220520/donbass-1789674337.html

Мужчина и подросток ранены в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками

Мужчина и подросток ранены в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 20.05.2022

Мужчина и подросток ранены в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками

Мужчина и подросток получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясиноватая, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:34

2022-05-20T11:34

2022-05-20T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мужчина и подросток получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясиноватая, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой, в микрорайоне Центральный, получили ранения мужчина и подросток 2005 года рождения. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщало об обстрелах Ясиноватой: в 8.17 мск украинские войска выпустили по городу пять ракет из РСЗО "Град", в 8.42 мск - три снаряда калибром 122 миллиметра, в 8.57 мск - пять снарядов калибром 122 миллиметра, и в 9.22 мск были выпущены три снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины