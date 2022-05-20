https://ria.ru/20220520/bezopasnost-1789775131.html
Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере инфобезопасности
Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере инфобезопасности - РИА Новости, 20.05.2022
Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере инфобезопасности
Совет безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:44
2022-05-20T16:44
2022-05-20T17:07
россия
политика
совет безопасности рф
николай патрушев
владимир путин
нато
технологии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев.Этот документ обсуждался в пятницу на заседании Совбеза, которое провел президент Владимир Путин."Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. В ближайшее время документ будет представлен президенту для утверждения", - сказал Патрушев по итогам совещания.Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.По словам Патрушева, на заседании обсуждались дополнительные меры по предотвращению последствий новых внешних угроз для России в сфере использования информационно-коммуникационных технологий."Отмечено, что современные угрозы информационной безопасности направлены на подрыв обороноспособности и обеспечения правопорядка, а также ухудшение социально-экономического положения и общественно-политической ситуации в России", - сказал секретарь Совбеза."Анонимность глобального информационного пространства, всячески поддерживаемая Вашингтоном, способствует неконтролируемому распространению вредоносного программного обеспечения и преступной деятельности международных кибергруппировок. К проведению компьютерных атак для нанесения экономического и политического ущерба нашей стране все чаще привлекаются финансово мотивированные странами Запада хакеры", - добавил Патрушев.Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО, отметил он.Кроме того, в условиях экономического давления на Россию существенно снижается уровень доверия к программным средствам и оборудованию зарубежных производителей.Для нейтрализации этих угроз угроз основами госполитики по безопасности объектов КИИ определены цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в киберсфере, пояснил Патрушев."Повысить уровень защищенности критической информационной инфраструктуры предполагается путем применения отечественных информационных технологий. Усилия государства будут направлены на организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в области технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений", - рассказал секретарь Совбеза.Предусматривается создать конкурентоспособную электронную компонентную базу и высокотехнологичное производство, развивать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, добавил Патрушев. Отдельное внимание будет уделено профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов в области информбезопасности, отметил он."Кроме того, на заседании Совета безопасности принято решение дополнительно разработать ряд документов стратегического планирования, направленных на совершенствование системы обеспечения информационной безопасности России", - подытожил Патрушев.
https://ria.ru/20220520/zaschita-1789766809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, совет безопасности рф, николай патрушев, владимир путин, нато, технологии
16:44 20.05.2022 (обновлено: 17:07 20.05.2022)
Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере инфобезопасности
Патрушев: Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере информационной безопасности
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Этот документ обсуждался в пятницу на заседании Совбеза, которое провел президент Владимир Путин
.
"Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. В ближайшее время документ будет представлен президенту для утверждения", - сказал Патрушев по итогам совещания.
Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
По словам Патрушева, на заседании обсуждались дополнительные меры по предотвращению последствий новых внешних угроз для России
в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
"Отмечено, что современные угрозы информационной безопасности направлены на подрыв обороноспособности и обеспечения правопорядка, а также ухудшение социально-экономического положения и общественно-политической ситуации в России", - сказал секретарь Совбеза.
"Анонимность глобального информационного пространства, всячески поддерживаемая Вашингтоном, способствует неконтролируемому распространению вредоносного программного обеспечения и преступной деятельности международных кибергруппировок. К проведению компьютерных атак для нанесения экономического и политического ущерба нашей стране все чаще привлекаются финансово мотивированные странами Запада хакеры", - добавил Патрушев.
Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО
, отметил он.
Кроме того, в условиях экономического давления на Россию существенно снижается уровень доверия к программным средствам и оборудованию зарубежных производителей.
Для нейтрализации этих угроз угроз основами госполитики по безопасности объектов КИИ определены цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в киберсфере, пояснил Патрушев.
"Повысить уровень защищенности критической информационной инфраструктуры предполагается путем применения отечественных информационных технологий. Усилия государства будут направлены на организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в области технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений", - рассказал секретарь Совбеза.
Предусматривается создать конкурентоспособную электронную компонентную базу и высокотехнологичное производство, развивать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, добавил Патрушев. Отдельное внимание будет уделено профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов в области информбезопасности, отметил он.
"Кроме того, на заседании Совета безопасности принято решение дополнительно разработать ряд документов стратегического планирования, направленных на совершенствование системы обеспечения информационной безопасности России", - подытожил Патрушев.