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Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений - РИА Новости, 20.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220520/belgiya-1789826832.html
Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений
Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений - РИА Новости, 20.05.2022
Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений
Власти Бельгии со следующего понедельника отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте, также снимается запрет на не вызванные необходимостью... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:27
2022-05-20T19:32
распространение коронавируса
здоровье - общество
александр де кроо
бельгия
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Власти Бельгии со следующего понедельника отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте, также снимается запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за рубежа, говорится в заявлении бельгийского кабмина по итогам совещания по ситуации с коронавирусом.Кроме того, снимается действовавший до настоящего времени запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза. Этот запрет, в частности, распространялся на туристические поездки. "Запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза снят", - говорится в документе.Также теперь нет необходимости заполнять специальные анкеты для прибывших из-за рубежа, предоставлять коронавирусный сертификат, сдавать тесты и уходить на временную изоляцию. "Но это не распространяется на прибывающих из страны, столкнувшейся с распространением нового, вызывающего опасения штамма", - говорится в документе. Для таких путешественников действуют прежние правила.Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо сообщил, что пандемия коронавируса унесла жизни порядка 30 тысяч жителей Бельгии.
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здоровье - общество, александр де кроо, бельгия, коронавирус covid-19
19:27 20.05.2022 (обновлено: 19:32 20.05.2022)
 
Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений

В Бельгии с понедельника отменяют маски в транспорте и ограничения на поездки из-за рубежа

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Власти Бельгии со следующего понедельника отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте, также снимается запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за рубежа, говорится в заявлении бельгийского кабмина по итогам совещания по ситуации с коронавирусом.
"Обязательное ношение маски отменяется повсеместно за исключением больниц, медицинских кабинетов и аптек. Таким образом, отменяется обязательное ношение маски в общественном транспорте", - говорится в документе.
Кроме того, снимается действовавший до настоящего времени запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза. Этот запрет, в частности, распространялся на туристические поездки. "Запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза снят", - говорится в документе.
Также теперь нет необходимости заполнять специальные анкеты для прибывших из-за рубежа, предоставлять коронавирусный сертификат, сдавать тесты и уходить на временную изоляцию. "Но это не распространяется на прибывающих из страны, столкнувшейся с распространением нового, вызывающего опасения штамма", - говорится в документе. Для таких путешественников действуют прежние правила.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоАлександр де КрооБельгияКоронавирус COVID-19
 
 
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