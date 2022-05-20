https://ria.ru/20220520/belgiya-1789826832.html
Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений
Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений - РИА Новости, 20.05.2022
Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений
Власти Бельгии со следующего понедельника отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте, также снимается запрет на не вызванные необходимостью... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:27
2022-05-20T19:27
2022-05-20T19:32
распространение коронавируса
здоровье - общество
александр де кроо
бельгия
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Власти Бельгии со следующего понедельника отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте, также снимается запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за рубежа, говорится в заявлении бельгийского кабмина по итогам совещания по ситуации с коронавирусом.Кроме того, снимается действовавший до настоящего времени запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза. Этот запрет, в частности, распространялся на туристические поездки. "Запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза снят", - говорится в документе.Также теперь нет необходимости заполнять специальные анкеты для прибывших из-за рубежа, предоставлять коронавирусный сертификат, сдавать тесты и уходить на временную изоляцию. "Но это не распространяется на прибывающих из страны, столкнувшейся с распространением нового, вызывающего опасения штамма", - говорится в документе. Для таких путешественников действуют прежние правила.Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо сообщил, что пандемия коронавируса унесла жизни порядка 30 тысяч жителей Бельгии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, александр де кроо, бельгия, коронавирус covid-19
19:27 20.05.2022 (обновлено: 19:32 20.05.2022)
Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений
В Бельгии с понедельника отменяют маски в транспорте и ограничения на поездки из-за рубежа
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости.
Власти Бельгии со следующего понедельника отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте, также снимается запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за рубежа, говорится
в заявлении бельгийского кабмина по итогам совещания по ситуации с коронавирусом.
"Обязательное ношение маски отменяется повсеместно за исключением больниц, медицинских кабинетов и аптек. Таким образом, отменяется обязательное ношение маски в общественном транспорте", - говорится в документе.
Кроме того, снимается действовавший до настоящего времени запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза. Этот запрет, в частности, распространялся на туристические поездки. "Запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза снят", - говорится в документе.
Также теперь нет необходимости заполнять специальные анкеты для прибывших из-за рубежа, предоставлять коронавирусный сертификат, сдавать тесты и уходить на временную изоляцию. "Но это не распространяется на прибывающих из страны, столкнувшейся с распространением нового, вызывающего опасения штамма", - говорится в документе. Для таких путешественников действуют прежние правила.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо
сообщил, что пандемия коронавируса унесла жизни порядка 30 тысяч жителей Бельгии.