https://ria.ru/20220520/belgiya-1789826832.html

Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений

Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений - РИА Новости, 20.05.2022

Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений

Власти Бельгии со следующего понедельника отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте, также снимается запрет на не вызванные необходимостью... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:27

2022-05-20T19:27

2022-05-20T19:32

распространение коронавируса

здоровье - общество

александр де кроо

бельгия

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Власти Бельгии со следующего понедельника отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте, также снимается запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за рубежа, говорится в заявлении бельгийского кабмина по итогам совещания по ситуации с коронавирусом.Кроме того, снимается действовавший до настоящего времени запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза. Этот запрет, в частности, распространялся на туристические поездки. "Запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов Европейского союза снят", - говорится в документе.Также теперь нет необходимости заполнять специальные анкеты для прибывших из-за рубежа, предоставлять коронавирусный сертификат, сдавать тесты и уходить на временную изоляцию. "Но это не распространяется на прибывающих из страны, столкнувшейся с распространением нового, вызывающего опасения штамма", - говорится в документе. Для таких путешественников действуют прежние правила.Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо сообщил, что пандемия коронавируса унесла жизни порядка 30 тысяч жителей Бельгии.

https://ria.ru/20220503/khorvatiya-1786628255.html

бельгия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, александр де кроо, бельгия, коронавирус covid-19