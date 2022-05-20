https://ria.ru/20220520/alzhir-1789831488.html
Россия и Алжир готовят документ по стратегическому партнерству
Россия и Алжир готовят документ по стратегическому партнерству - РИА Новости, 20.05.2022
Россия и Алжир готовят документ по стратегическому партнерству
Россия и Алжир готовят новый документ по стратегическому партнерству, чтобы усилить сотрудничество в тех сферах, которые не были упомянуты в старом документе,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:45
2022-05-20T19:45
2022-05-20T21:46
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Россия и Алжир готовят новый документ по стратегическому партнерству, чтобы усилить сотрудничество в тех сферах, которые не были упомянуты в старом документе, заявил посол Алжира в РФ Смаил Бенамара."Они (Россия и Алжир) обсуждают проект стратегического партнерства. Прошлый текст существовал с 2001 года, то есть уже более 20 лет. Сейчас мы готовим новый текст, чтобы пополнить, усилить другие секторы сотрудничества, которые не присутствовали в первом тексте. Это то, что сейчас разрабатывается", - заявил посол полях саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022".Он отметил, что этот документ, возможно, будет подписан во время визита президента Алжира в РФ.Посол также заявил, что у двух стран давнее сотрудничество в военной сфере, которое предусматривает не только покупку вооружения, но и совместные учения и обмен информацией, и это сотрудничество между странами продолжится.
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в мире, россия, алжир (провинция)
19:45 20.05.2022 (обновлено: 21:46 20.05.2022)
Россия и Алжир готовят документ по стратегическому партнерству
Посол Смаил Бенамара: Россия и Алжир готовят документ по стратегическому партнерству
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Россия и Алжир готовят новый документ по стратегическому партнерству, чтобы усилить сотрудничество в тех сферах, которые не были упомянуты в старом документе, заявил посол Алжира в РФ Смаил Бенамара.
"Они (Россия
и Алжир
) обсуждают проект стратегического партнерства. Прошлый текст существовал с 2001 года, то есть уже более 20 лет. Сейчас мы готовим новый текст, чтобы пополнить, усилить другие секторы сотрудничества, которые не присутствовали в первом тексте. Это то, что сейчас разрабатывается", - заявил посол полях саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022".
Он отметил, что этот документ, возможно, будет подписан во время визита президента Алжира в РФ.
Посол также заявил, что у двух стран давнее сотрудничество в военной сфере, которое предусматривает не только покупку вооружения, но и совместные учения и обмен информацией, и это сотрудничество между странами продолжится.