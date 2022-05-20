https://ria.ru/20220520/abkhaziya-1789570731.html
Эксперты рассказали, подешевеет ли отдых в Абхазии
Эксперты рассказали, подешевеет ли отдых в Абхазии - РИА Новости, 20.05.2022
Эксперты рассказали, подешевеет ли отдых в Абхазии
Вслед за черноморскими курортами России цены на размещение снижаются и в Абхазии, но это временные скидки, которых почти не останется в разгар сезона, сообщает... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T05:45
2022-05-20T05:45
2022-05-20T05:45
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Вслед за черноморскими курортами России цены на размещение снижаются и в Абхазии, но это временные скидки, которых почти не останется в разгар сезона, сообщает АТОР.Представители туроператоров "Интурист", "Мультитур", АЛЕАН и FUN&SUN получают от абхазских отелей рассылку с дисконтом до 10-10 процентов, а иногда и до 25 процентов. Скидку предлагают на заезды со второй половины мая и до середины июня. Отдельные отели — до конца июня.По информации "Интуриста", снизить цены готовы объекты среднего и эконом-сегмента или недорогие пансионаты. Так, у FUN&SUN можно сейчас забронировать недельный пакетный тур с перелетом (рейс Москва – Сочи) в Пицунде (заезд 1 июня) от 19 897 рублей на человека при двухместном размещении (без питания).Как пояснили эксперты туроператора "Интурист", появление спецпредложений связано с недозагруженностью гостиниц Абхазии на фоне непривычно холодной погоды в мае, общего снижения спроса из-за высоких цен на перелет в Сочи и дефицита доступных билетов в железнодорожном сообщении.У топовых отелей Абхазии нет проблем с загрузкой: по данным туроператора "Дельфин", там уже нет свободных номеров на июнь.По оценкам туроператоров, как только вернется комфортная летняя температура и стартует купальный сезон, спрос вернется. Поэтому появления выгодных спецпредложений по направлению летом, скорее всего, ждать не стоит."Летом будет возможна минимальная корректировка цен или появление спецпредложений по отдельным отелям лишь на ближайший месяц, примерно до 20 июня. Но в целом снижения цен и скидок в Абхазии дальше по сезону уже не будет", – подчеркивают в "Русском Экспрессе".
https://ria.ru/20220517/bronirovanie-1789027123.html
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новости - туризм, абхазия, сочи, интурист, tui group, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты рассказали, подешевеет ли отдых в Абхазии
Цены в отелях Абхазии снизились, но эксперты уверены, что скидок летом ждать не стоит
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Вслед за черноморскими курортами России цены на размещение снижаются и в Абхазии, но это временные скидки, которых почти не останется в разгар сезона, сообщает
АТОР.
Представители туроператоров "Интурист", "Мультитур", АЛЕАН и FUN&SUN получают от абхазских отелей рассылку с дисконтом до 10-10 процентов, а иногда и до 25 процентов. Скидку предлагают на заезды со второй половины мая и до середины июня. Отдельные отели — до конца июня.
По информации "Интуриста", снизить цены готовы объекты среднего и эконом-сегмента или недорогие пансионаты. Так, у FUN&SUN можно сейчас забронировать недельный пакетный тур с перелетом (рейс Москва – Сочи) в Пицунде (заезд 1 июня) от 19 897 рублей на человека при двухместном размещении (без питания).
Как пояснили эксперты туроператора "Интурист", появление спецпредложений связано с недозагруженностью гостиниц Абхазии на фоне непривычно холодной погоды в мае, общего снижения спроса из-за высоких цен на перелет в Сочи и дефицита доступных билетов в железнодорожном сообщении.
У топовых отелей Абхазии нет проблем с загрузкой: по данным туроператора "Дельфин", там уже нет свободных номеров на июнь.
По оценкам туроператоров, как только вернется комфортная летняя температура и стартует купальный сезон, спрос вернется. Поэтому появления выгодных спецпредложений по направлению летом, скорее всего, ждать не стоит.
"Летом будет возможна минимальная корректировка цен или появление спецпредложений по отдельным отелям лишь на ближайший месяц, примерно до 20 июня. Но в целом снижения цен и скидок в Абхазии дальше по сезону уже не будет", – подчеркивают в "Русском Экспрессе".