https://ria.ru/20220519/yaponiya-1789505060.html

Япония выделит два миллиона евро на отправку специалистов МАГАТЭ на Украину

Япония выделит два миллиона евро на отправку специалистов МАГАТЭ на Украину - РИА Новости, 19.05.2022

Япония выделит два миллиона евро на отправку специалистов МАГАТЭ на Украину

Япония передаст МАГАТЭ 2 миллиона евро для командирования на Украину специалистов организации, заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на встрече с... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:44

2022-05-19T15:44

2022-05-19T15:44

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япония

магатэ

фукусима-1

терсо

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ТОКИО, 19 мая – РИА Новости. Япония передаст МАГАТЭ 2 миллиона евро для командирования на Украину специалистов организации, заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Гросси находится с визитом в Японии."Важно не допустить аварий на украинских АЭС", - приводит слова Гросси агентство Киодо.Кроме того, на встрече Хаяси заявил, что Японии также выделит 1 миллион евро для продвижения исследований при поддержке МАГАТЭ в области лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний.Утром в четверг Гросси осмотрел АЭС "Фукусима-1", где в марте 2011 года произошла крупнейшая после Чернобыльской авария. В феврале этого года станцию посетила миссия МАГАТЭ для оценки планов сброса воды с тритием с АЭС "Фукусима-1". Миссия в целом дала положительную оценку процессу подготовки к этому оператора станции компании ТЕРСО и министерства экономики, торговли и промышленности Японии, заявив, что Япония добилась значительного прогресса в подготовке.Первый отчет МАГАТЭ по проблеме сброса воды был обнародован в апреле. В дальнейшем МАГАТЭ намерена направить группу специалистов во второй половине этого года для оценки соответствия сброса воды стандартам безопасности МАГАТЭ и дать окончательную оценку до начала сброса воды, который намерен на весну 2023 года.Япония начиная с весны 2023 года планирует осуществлять сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, на расстоянии 1 километра от станции.

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html

https://ria.ru/20220517/istrebitel-1788926471.html

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в мире, япония, магатэ, фукусима-1, терсо