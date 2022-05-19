https://ria.ru/20220519/vzyatochnichestvo-1789446794.html
Экс-главу архангельского УФНС приговорили к десяти годам за взятки
Экс-главу архангельского УФНС приговорили к десяти годам за взятки - РИА Новости, 19.05.2022
Экс-главу архангельского УФНС приговорили к десяти годам за взятки
Октябрьский суд Архангельска приговорил бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по региону Сергея Родионова, который обвинялся в получении... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:13
2022-05-19T13:13
2022-05-19T13:13
происшествия
архангельск
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Октябрьский суд Архангельска приговорил бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по региону Сергея Родионова, который обвинялся в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей, сообщили в региональном СУСК РФ."Приговором Октябрьского районного суда Архангельска по совокупности приговоров и преступлений Родионову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 30 миллионов рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией сумм взяток. Также он лишен классного чина "государственный советник Российской Федерации второго класса", - говорится в сообщении.Родионов был задержан в ноябре 2019 года сотрудниками РУФСБ по Архангельской области при получении очередной части взятки в одном из кафе в центре Архангельска. Как установили следователи, Родионов с апреля по ноябрь 2019 года получил через посредника взятку в 8,9 миллиона рублей "за совершение в пользу взяткодателя и представляемого тем юридического лица незаконных действий по снижению размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки". Кроме того, вознаграждение требовалось за другие "услуги" Родионова.Было установлено, что когда коммерсант подал на Родионова в суд, тот велел подчиненным заблокировать все операции фирмы в банках, "что повлекло тяжкие последствия в виде неспособности общества исполнять свои финансовые обязательства". В конце концов коммерсант вынужден был отозвать жалобу, "согласившись с незаконными требованиями".Сообщается, что в ходе расследования был установлен еще один эпизод противоправных действий Родионова в 2013 году, когда он, как руководитель УФНС по Архангельской области и НАО, получил от представителя коммерческой организации взятку в 1,3 миллиона рублей за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя, непринятие мер налогового контроля и создание условий, при которых последний смог бы избежать ответственности за совершение налогового правонарушения.Суд в феврале 2021 года признал Родионова виновным во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 28 миллионов рублей. Однако в апреле того же года приговор был отменен из-за процессуальных нарушений. Новый приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20220518/prigovor-1789289371.html
https://ria.ru/20220518/vymogatelstvo-1789325291.html
архангельск
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, архангельская область
Экс-главу архангельского УФНС приговорили к десяти годам за взятки
В Архангельске экс-главу УФНС Родионова приговорили к десяти годам колонии за взятки
МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости.
Октябрьский суд Архангельска приговорил бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по региону Сергея Родионова, который обвинялся в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей, сообщили
в региональном СУСК РФ.
"Приговором Октябрьского районного суда Архангельска
по совокупности приговоров и преступлений Родионову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 30 миллионов рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией сумм взяток. Также он лишен классного чина "государственный советник Российской Федерации второго класса", - говорится в сообщении.
Родионов был задержан в ноябре 2019 года сотрудниками РУФСБ по Архангельской области
при получении очередной части взятки в одном из кафе в центре Архангельска. Как установили следователи, Родионов с апреля по ноябрь 2019 года получил через посредника взятку в 8,9 миллиона рублей "за совершение в пользу взяткодателя и представляемого тем юридического лица незаконных действий по снижению размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки". Кроме того, вознаграждение требовалось за другие "услуги" Родионова.
Было установлено, что когда коммерсант подал на Родионова в суд, тот велел подчиненным заблокировать все операции фирмы в банках, "что повлекло тяжкие последствия в виде неспособности общества исполнять свои финансовые обязательства". В конце концов коммерсант вынужден был отозвать жалобу, "согласившись с незаконными требованиями".
Сообщается, что в ходе расследования был установлен еще один эпизод противоправных действий Родионова в 2013 году, когда он, как руководитель УФНС по Архангельской области и НАО, получил от представителя коммерческой организации взятку в 1,3 миллиона рублей за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя, непринятие мер налогового контроля и создание условий, при которых последний смог бы избежать ответственности за совершение налогового правонарушения.
Суд в феврале 2021 года признал Родионова виновным во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 28 миллионов рублей. Однако в апреле того же года приговор был отменен из-за процессуальных нарушений. Новый приговор суда не вступил в законную силу.