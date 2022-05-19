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Экс-главу архангельского УФНС приговорили к десяти годам за взятки

Экс-главу архангельского УФНС приговорили к десяти годам за взятки - РИА Новости, 19.05.2022

Экс-главу архангельского УФНС приговорили к десяти годам за взятки

Октябрьский суд Архангельска приговорил бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по региону Сергея Родионова, который обвинялся в получении... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:13

2022-05-19T13:13

2022-05-19T13:13

происшествия

архангельск

архангельская область

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МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Октябрьский суд Архангельска приговорил бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по региону Сергея Родионова, который обвинялся в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей, сообщили в региональном СУСК РФ."Приговором Октябрьского районного суда Архангельска по совокупности приговоров и преступлений Родионову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 30 миллионов рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией сумм взяток. Также он лишен классного чина "государственный советник Российской Федерации второго класса", - говорится в сообщении.Родионов был задержан в ноябре 2019 года сотрудниками РУФСБ по Архангельской области при получении очередной части взятки в одном из кафе в центре Архангельска. Как установили следователи, Родионов с апреля по ноябрь 2019 года получил через посредника взятку в 8,9 миллиона рублей "за совершение в пользу взяткодателя и представляемого тем юридического лица незаконных действий по снижению размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки". Кроме того, вознаграждение требовалось за другие "услуги" Родионова.Было установлено, что когда коммерсант подал на Родионова в суд, тот велел подчиненным заблокировать все операции фирмы в банках, "что повлекло тяжкие последствия в виде неспособности общества исполнять свои финансовые обязательства". В конце концов коммерсант вынужден был отозвать жалобу, "согласившись с незаконными требованиями".Сообщается, что в ходе расследования был установлен еще один эпизод противоправных действий Родионова в 2013 году, когда он, как руководитель УФНС по Архангельской области и НАО, получил от представителя коммерческой организации взятку в 1,3 миллиона рублей за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя, непринятие мер налогового контроля и создание условий, при которых последний смог бы избежать ответственности за совершение налогового правонарушения.Суд в феврале 2021 года признал Родионова виновным во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 28 миллионов рублей. Однако в апреле того же года приговор был отменен из-за процессуальных нарушений. Новый приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220518/prigovor-1789289371.html

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происшествия, архангельск, архангельская область