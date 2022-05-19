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Россия должна сориентировать экономику на Восток, считает профессор МГИМО - РИА Новости, 19.05.2022
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Россия должна сориентировать экономику на Восток, считает профессор МГИМО
Россия должна сориентировать экономику на Восток, считает профессор МГИМО - РИА Новости, 19.05.2022
Россия должна сориентировать экономику на Восток, считает профессор МГИМО
Россия в ближайшие пять лет должна переформатировать экономику и политику от Запада на Восток, перестроить экономику, и для этого у нее очень много козырных... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:22
2022-05-19T16:27
россия
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в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия в ближайшие пять лет должна переформатировать экономику и политику от Запада на Восток, перестроить экономику, и для этого у нее очень много козырных карт, заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков."Нам придется за эти пять лет очень сильно переформатировать и экономику, и нашу политику от Запада на Восток. Нам придется перестроить экономику, конечно же, она будет мобилизационной, это понятно, иначе мы просто не выживем, она скорее всего будет с элементами планового хозяйства", - сказал Безруков во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Будущее России" в МИА "Россия сегодня".По словам эксперта, ближайшие десять лет, которые будут сопровождаться проблемами на мировом уровне, Россия сможет выйти вперед по многим параметрам."Честно говоря, у нас очень много козырных карт, представьте себе вот этот период нескольких десятилетий перестройки мира из одного состояния в другое, сопровождающееся конфликтами, войнами, голодом и так далее, люди естественно, прежде всего будут опираться на базовые принципы, на базовую экономику – накормить народ, обезопасить страну, согреть – я говорю об энергетике, обеспечить логистические цепочки, и у России все это, к счастью, есть", - сообщил Безруков.Также он отметил, что Россия становится ведущей сельскохозяйственной державой и продолжает быть ведущей энергетической державой."Мы держим крупнейшие важнейшие логистические коридоры, которые будут еще более важными, если вдруг "подбрюшье" Евразии загорится – оно очень нестабильно сейчас – и в конце концов мы уже являемся экспортером безопасности, и когда мы будем перестраивать свою экономику сейчас, конечно, мы будем экспортерами технологической безопасности, информационной безопасности и так далее, в еще большем масштабе", - сказал Безруков.
https://ria.ru/20220518/torgovlya-1789252544.html
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россия, мгимо, в мире
16:22 19.05.2022 (обновлено: 16:27 19.05.2022)
 
Россия должна сориентировать экономику на Восток, считает профессор МГИМО

Профессор МГИМО Безруков: Россия должна переформатировать экономику и политику на Восток

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание МГИМО в Москве
Здание МГИМО в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия в ближайшие пять лет должна переформатировать экономику и политику от Запада на Восток, перестроить экономику, и для этого у нее очень много козырных карт, заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков.
"Нам придется за эти пять лет очень сильно переформатировать и экономику, и нашу политику от Запада на Восток. Нам придется перестроить экономику, конечно же, она будет мобилизационной, это понятно, иначе мы просто не выживем, она скорее всего будет с элементами планового хозяйства", - сказал Безруков во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Будущее России" в МИА "Россия сегодня".
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По словам эксперта, ближайшие десять лет, которые будут сопровождаться проблемами на мировом уровне, Россия сможет выйти вперед по многим параметрам.
"Честно говоря, у нас очень много козырных карт, представьте себе вот этот период нескольких десятилетий перестройки мира из одного состояния в другое, сопровождающееся конфликтами, войнами, голодом и так далее, люди естественно, прежде всего будут опираться на базовые принципы, на базовую экономику – накормить народ, обезопасить страну, согреть – я говорю об энергетике, обеспечить логистические цепочки, и у России все это, к счастью, есть", - сообщил Безруков.
Также он отметил, что Россия становится ведущей сельскохозяйственной державой и продолжает быть ведущей энергетической державой.
"Мы держим крупнейшие важнейшие логистические коридоры, которые будут еще более важными, если вдруг "подбрюшье" Евразии загорится – оно очень нестабильно сейчас – и в конце концов мы уже являемся экспортером безопасности, и когда мы будем перестраивать свою экономику сейчас, конечно, мы будем экспортерами технологической безопасности, информационной безопасности и так далее, в еще большем масштабе", - сказал Безруков.
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