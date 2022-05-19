https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789427271.html

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России - РИА Новости, 19.05.2022

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России

Турция не может отказаться от отношений с Россией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью, видео с которой опубликовано в его Twitter. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:25

2022-05-19T12:25

2022-05-19T14:04

экономика

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Турция не может отказаться от отношений с Россией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью, видео с которой опубликовано в его Twitter.Он пояснил, что у Анкары есть связи и с Москвой, и с Киевом."С Россией у нас проект АЭС "Аккую". В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник", — сказал Эрдоган.Кроме того, Турция получает из России половину необходимого ей газа, добавил он.По словам Эрдогана, у него нет намерений разрывать отношения ни с российским лидером, ни с президентом Украины. "Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна", — отметил он.О том, что Турция не может позволить себе конфликт с Россией, писал журнал National Interest. По его информации, российские поставки на 45 процентов обеспечивают страну газом, на 17 процентов — нефтью и на 70 процентов — пшеницей, важную роль играет и туристический поток, который в прошлом году составил почти пятую часть от всех приезжающих в Турцию путешественников.Кроме того, Анкара заявляла, что не поддержит заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Эрдоган подтвердил, что Турция будет действовать в этом вопросе решительно и скажет нет партнерам по альянсу.После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Некоторые государства объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220505/erdogan-1786919342.html

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, реджеп тайип эрдоган