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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло - РИА Новости, 19.05.2022
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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло - РИА Новости, 19.05.2022
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:37
2022-05-19T15:46
в мире
сша
пособие по безработице
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали снижения показателя до 200 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 197 тысяч с 203 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 8,25 тысячи - до 199,5 тысячи - с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 191,25 тысячи с 192,75 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, упало на 25 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели - до 1,317 миллиона человек. Это самый низкий показатель с декабря 1969 года. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,342 миллиона с 1,343 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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в мире, сша, пособие по безработице
15:37 19.05.2022 (обновлено: 15:46 19.05.2022)
 
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 218 тысяч

© AP Photo / Mary AltafferНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали снижения показателя до 200 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 197 тысяч с 203 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 8,25 тысячи - до 199,5 тысячи - с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 191,25 тысячи с 192,75 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, упало на 25 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели - до 1,317 миллиона человек. Это самый низкий показатель с декабря 1969 года. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,342 миллиона с 1,343 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 22:42
США выделяют 215 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом
 
В миреСШАПособие по безработице
 
 
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