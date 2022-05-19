https://ria.ru/20220519/ssha-1789502389.html

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло - РИА Новости, 19.05.2022

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:37

2022-05-19T15:37

2022-05-19T15:46

в мире

сша

пособие по безработице

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773208754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a79aa506055b2174e019a89abecd9c7c.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали снижения показателя до 200 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 197 тысяч с 203 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 8,25 тысячи - до 199,5 тысячи - с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 191,25 тысячи с 192,75 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, упало на 25 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели - до 1,317 миллиона человек. Это самый низкий показатель с декабря 1969 года. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,342 миллиона с 1,343 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

https://ria.ru/20220518/blinken-1789356444.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пособие по безработице