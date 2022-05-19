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Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы
Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы - РИА Новости, 19.05.2022
Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы
Авиацией РФ уничтожены более 340 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:46
2022-05-19T10:46
2022-05-19T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Авиацией РФ уничтожены более 340 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники", - заявил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:46 19.05.2022 (обновлено: 10:52 19.05.2022)
Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы
Минобороны: авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы