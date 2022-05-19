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Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы
Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы - РИА Новости, 19.05.2022
Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы
Авиацией РФ уничтожены более 340 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:46
2022-05-19T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Авиацией РФ уничтожены более 340 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники", - заявил он.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:46 19.05.2022 (обновлено: 10:52 19.05.2022)
 
Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы

Минобороны: авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в спецоперации
Истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости
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Истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Авиацией РФ уничтожены более 340 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники", - заявил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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