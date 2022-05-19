https://ria.ru/20220519/spetsoperatsiya-1789397481.html

Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы

Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы - РИА Новости, 19.05.2022

Авиация за сутки поразила 58 украинских районов сосредоточения живой силы

Авиацией РФ уничтожены более 340 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:46

2022-05-19T10:46

2022-05-19T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789160615_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_c2ec94c6d5eac9d6c2e44f923dbfb3d3.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Авиацией РФ уничтожены более 340 националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники", - заявил он.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)