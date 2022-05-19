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Котяков рассказал о едином тарифе на соцстрахование и распределении средств - РИА Новости, 19.05.2022
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Котяков рассказал о едином тарифе на соцстрахование и распределении средств
Котяков рассказал о едином тарифе на соцстрахование и распределении средств - РИА Новости, 19.05.2022
Котяков рассказал о едином тарифе на соцстрахование и распределении средств
Единый Социальный фонд будет получать большую часть средств, перечисленных работодателями по социальному страхованию, а Фонд обязательного медицинского... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:23
2022-05-19T18:23
жкх
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
пенсионный фонд рф
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Единый Социальный фонд будет получать большую часть средств, перечисленных работодателями по социальному страхованию, а Фонд обязательного медицинского страхования - 18%, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Министр напомнил, что сегодня перечисление страховых взносов в ФОМС, ПФР и ФСС требует производить расчет и формировать платежные документы, передавать в фонды отчетность.Он уточнил, что порядка 73% от поступающей суммы будет зачисляться в Единый Социальный фонд на пенсионное страхование, порядка 9% туда же на социальное страхование, порядка 18% - в ФОМС."Для работодателей ставка исчисления тарифов страховых взносов не изменится", - подчеркнул Котяков.
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жкх, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, пенсионный фонд рф, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
18:23 19.05.2022
 
Котяков рассказал о едином тарифе на соцстрахование и распределении средств

В Минтруде рассказали о распределении средств после введения тарифа на соцстрахование

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Единый Социальный фонд будет получать большую часть средств, перечисленных работодателями по социальному страхованию, а Фонд обязательного медицинского страхования - 18%, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Министр напомнил, что сегодня перечисление страховых взносов в ФОМС, ПФР и ФСС требует производить расчет и формировать платежные документы, передавать в фонды отчетность.
"С введением единого тарифа все станет гораздо проще для коммерческого сектора, то есть предприятия смогут платить взносы во внебюджетные фонды одним платежным поручением, расщепление единого тарифа между тремя видами страхования будет производиться непосредственно федеральным казначейством по соответствующим нормативам", - сказал министр на записи, опубликованной в Telegram-канале правительства.
Он уточнил, что порядка 73% от поступающей суммы будет зачисляться в Единый Социальный фонд на пенсионное страхование, порядка 9% туда же на социальное страхование, порядка 18% - в ФОМС.
"Для работодателей ставка исчисления тарифов страховых взносов не изменится", - подчеркнул Котяков.
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ЖКХФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФПенсионный фонд РФАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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