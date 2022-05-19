https://ria.ru/20220519/sotsstrakhovanie-1789557149.html

Котяков рассказал о едином тарифе на соцстрахование и распределении средств

Котяков рассказал о едином тарифе на соцстрахование и распределении средств - РИА Новости, 19.05.2022

Котяков рассказал о едином тарифе на соцстрахование и распределении средств

Единый Социальный фонд будет получать большую часть средств, перечисленных работодателями по социальному страхованию, а Фонд обязательного медицинского... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:23

2022-05-19T18:23

2022-05-19T18:23

жкх

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

пенсионный фонд рф

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Единый Социальный фонд будет получать большую часть средств, перечисленных работодателями по социальному страхованию, а Фонд обязательного медицинского страхования - 18%, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Министр напомнил, что сегодня перечисление страховых взносов в ФОМС, ПФР и ФСС требует производить расчет и формировать платежные документы, передавать в фонды отчетность.Он уточнил, что порядка 73% от поступающей суммы будет зачисляться в Единый Социальный фонд на пенсионное страхование, порядка 9% туда же на социальное страхование, порядка 18% - в ФОМС."Для работодателей ставка исчисления тарифов страховых взносов не изменится", - подчеркнул Котяков.

https://ria.ru/20220519/posobie-1789541684.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, пенсионный фонд рф, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)