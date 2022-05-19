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Матвиенко оценила перспективы сотрудничества с Финляндией и Швецией - РИА Новости, 19.05.2022
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Матвиенко оценила перспективы сотрудничества с Финляндией и Швецией
Матвиенко оценила перспективы сотрудничества с Финляндией и Швецией - РИА Новости, 19.05.2022
Матвиенко оценила перспективы сотрудничества с Финляндией и Швецией
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к снижению объема сотрудничества России с этими странами, считает спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T00:24
2022-05-19T00:24
в мире
магдалена андерссон
швеция
финляндия
россия
нато
валентина матвиенко
москва
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к снижению объема сотрудничества России с этими странами, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По словам спикера, о таком решении вступить в НАТО можно только пожалеть, поскольку между Россией и Финляндией многие годы и десятилетия успешно развивалось взаимовыгодное сотрудничество.Правящая социал-демократическая партия Швеции 15 мая заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
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в мире, магдалена андерссон, швеция, финляндия, россия, нато, валентина матвиенко, москва
00:24 19.05.2022
 
Матвиенко оценила перспективы сотрудничества с Финляндией и Швецией

Матвиенко: вступление Швеции и Финляндии в НАТО может сократить сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к снижению объема сотрудничества России с этими странами, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Меня печалит, что такое решение двух государств может привести к снижению объема нашего взаимодействия и сотрудничества", — сказала она в интервью, опубликованном на Iz.ru.

По словам спикера, о таком решении вступить в НАТО можно только пожалеть, поскольку между Россией и Финляндией многие годы и десятилетия успешно развивалось взаимовыгодное сотрудничество.
Правящая социал-демократическая партия Швеции 15 мая заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
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В миреМагдалена АндерссонШвецияФинляндияРоссияНАТОВалентина МатвиенкоМосква
 
 
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