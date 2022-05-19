https://ria.ru/20220519/smi-1789537500.html

Комитет ГД поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ

Комитет ГД поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ - РИА Новости, 19.05.2022

Комитет ГД поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ

Комитет Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о зеркальном... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:13

2022-05-19T17:13

2022-05-19T17:39

медиа - общество

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госдума рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ.Законопроект также наделяет генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию.Так, закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" дополняется статьей, наделяющей генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом, в частности, речь идет об ограничении (запрете) их деятельности. "Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", - уточняется в пояснительной записке.Кроме этого, документом предлагается дополнить закон о СМИ новой статьей, наделив генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.Также изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности: журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.Ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что российские СМИ будут нести ответственность за воспроизведение именно заведомо ложной информации, в том числе о ВС РФ.Инициатива была внесена в Госдуму 6 апреля членами думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Позднее комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

https://ria.ru/20220519/feyki-1789530512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, россия, госдума рф