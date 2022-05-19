https://ria.ru/20220519/sloveniya-1789506647.html
Россия потребовала сократить количество дипперсонала посольства Словении
Россия потребовала сократить количество дипперсонала посольства Словении - РИА Новости, 19.05.2022
Россия потребовала сократить количество дипперсонала посольства Словении
Москва выразила протест временному поверенному в делах Республики Словении в Российской Федерации в связи с попытками возложить на Россию вину за военные... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:50
2022-05-19T15:50
2022-05-19T16:44
в мире
россия
словения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
мария захарова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва выразила протест временному поверенному в делах Республики Словении в Российской Федерации в связи с попытками возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказание военной помощи неонацистскому киевскому режиму, в качестве ответной меры штат словенского диппредставительства должен быть сокращен, сообщает МИД РФ.По заявлению российского внешнеполитического ведомства, в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Республики Словения в Российской Федерации, "которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму".В качестве ответной меры на недружественные действия Любляны, 4 представителя дипперсонала посольства должны покинуть Москву в десятидневный срок."В ответ на ранее предпринятые Любляной недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства и ухудшение условий его работы словенскому дипломату была вручена нота с требованием в десятидневный срок сократить количество дипломатического персонала Посольства Словении в Москве на четыре человека", - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства."На основе принципа взаимности также решено скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства с учетом фактического положения, в котором оказалось наше Посольство в Любляне", - заключили в МИД РФ.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".
https://ria.ru/20220324/gaz-1779928592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова
15:50 19.05.2022 (обновлено: 16:44 19.05.2022)
Россия потребовала сократить количество дипперсонала посольства Словении
МИД потребовал сократить количество дипперсонала посольства Словении на четыре человека
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Москва выразила протест временному поверенному в делах Республики Словении в Российской Федерации в связи с попытками возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказание военной помощи неонацистскому киевскому режиму, в качестве ответной меры штат словенского диппредставительства должен быть сокращен, сообщает
МИД РФ.
По заявлению российского внешнеполитического ведомства, в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Республики Словения в Российской Федерации, "которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму".
В качестве ответной меры на недружественные действия Любляны, 4 представителя дипперсонала посольства должны покинуть Москву в десятидневный срок.
"В ответ на ранее предпринятые Любляной недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства и ухудшение условий его работы словенскому дипломату была вручена нота с требованием в десятидневный срок сократить количество дипломатического персонала Посольства Словении в Москве на четыре человека", - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.
"На основе принципа взаимности также решено скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства с учетом фактического положения, в котором оказалось наше Посольство в Любляне", - заключили в МИД РФ.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.
Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию
. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".