https://ria.ru/20220519/sloveniya-1789506647.html

Россия потребовала сократить количество дипперсонала посольства Словении

Россия потребовала сократить количество дипперсонала посольства Словении - РИА Новости, 19.05.2022

Россия потребовала сократить количество дипперсонала посольства Словении

Москва выразила протест временному поверенному в делах Республики Словении в Российской Федерации в связи с попытками возложить на Россию вину за военные... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:50

2022-05-19T15:50

2022-05-19T16:44

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

мария захарова

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва выразила протест временному поверенному в делах Республики Словении в Российской Федерации в связи с попытками возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказание военной помощи неонацистскому киевскому режиму, в качестве ответной меры штат словенского диппредставительства должен быть сокращен, сообщает МИД РФ.По заявлению российского внешнеполитического ведомства, в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Республики Словения в Российской Федерации, "которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму".В качестве ответной меры на недружественные действия Любляны, 4 представителя дипперсонала посольства должны покинуть Москву в десятидневный срок."В ответ на ранее предпринятые Любляной недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства и ухудшение условий его работы словенскому дипломату была вручена нота с требованием в десятидневный срок сократить количество дипломатического персонала Посольства Словении в Москве на четыре человека", - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства."На основе принципа взаимности также решено скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства с учетом фактического положения, в котором оказалось наше Посольство в Любляне", - заключили в МИД РФ.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".

https://ria.ru/20220324/gaz-1779928592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, словения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова