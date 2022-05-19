https://ria.ru/20220519/shvetsiya-1789553461.html

Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО

Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО - РИА Новости, 19.05.2022

Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО

Швеция рассчитывает на быстрое вступление в НАТО и ведет диалог со всеми членами североатлантического альянса, включая Турцию, заявила премьер-министр страны... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:09

2022-05-19T18:09

2022-05-19T18:29

в мире

швеция

магдалена андерссон

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Швеция рассчитывает на быстрое вступление в НАТО и ведет диалог со всеми членами североатлантического альянса, включая Турцию, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон."Мы рассчитываем на быстрый процесс ратификации членами НАТО. Мы прямо сейчас ведем диалог со всеми странами-членами НАТО, включая Турцию, на разных уровнях, чтобы уладить все вопросы", - сказала она после встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.Турция ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, магдалена андерссон, сша, нато