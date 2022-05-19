https://ria.ru/20220519/shvetsiya-1789553461.html
Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО
Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО
Швеция рассчитывает на быстрое вступление в НАТО и ведет диалог со всеми членами североатлантического альянса, включая Турцию, заявила премьер-министр страны... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:09
2022-05-19T18:09
2022-05-19T18:29
в мире
швеция
магдалена андерссон
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Швеция рассчитывает на быстрое вступление в НАТО и ведет диалог со всеми членами североатлантического альянса, включая Турцию, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон."Мы рассчитываем на быстрый процесс ратификации членами НАТО. Мы прямо сейчас ведем диалог со всеми странами-членами НАТО, включая Турцию, на разных уровнях, чтобы уладить все вопросы", - сказала она после встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.Турция ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, магдалена андерссон, сша, нато
18:09 19.05.2022 (обновлено: 18:29 19.05.2022)
Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО
Премьер Швеции Андерссон заявила, что ведет диалог о присоединении со всеми членами НАТО