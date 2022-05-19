Рейтинг@Mail.ru
Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/shvetsiya-1789553461.html
Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО
Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО
Швеция рассчитывает на быстрое вступление в НАТО и ведет диалог со всеми членами североатлантического альянса, включая Турцию, заявила премьер-министр страны... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:09
2022-05-19T18:29
в мире
швеция
магдалена андерссон
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Швеция рассчитывает на быстрое вступление в НАТО и ведет диалог со всеми членами североатлантического альянса, включая Турцию, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон."Мы рассчитываем на быстрый процесс ратификации членами НАТО. Мы прямо сейчас ведем диалог со всеми странами-членами НАТО, включая Турцию, на разных уровнях, чтобы уладить все вопросы", - сказала она после встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.Турция ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
швеция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfef142252267d2100597f64788f7464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, магдалена андерссон, сша, нато
18:09 19.05.2022 (обновлено: 18:29 19.05.2022)
 
Премьер Швеции выразила надежду на быстрое присоединение к НАТО

Премьер Швеции Андерссон заявила, что ведет диалог о присоединении со всеми членами НАТО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Швеция рассчитывает на быстрое вступление в НАТО и ведет диалог со всеми членами североатлантического альянса, включая Турцию, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.
"Мы рассчитываем на быстрый процесс ратификации членами НАТО. Мы прямо сейчас ведем диалог со всеми странами-членами НАТО, включая Турцию, на разных уровнях, чтобы уладить все вопросы", - сказала она после встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
Турция ранее заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО Швеции и Финляндии из-за их подходов к курдской проблеме.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреШвецияМагдалена АндерссонСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала