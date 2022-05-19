https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789389371.html

Италия заморозила 150 миллионов евро у Superjet International

Италия заморозила 150 миллионов евро у Superjet International - РИА Новости, 19.05.2022

Италия заморозила 150 миллионов евро у Superjet International

Итальянская Финансовая гвардия в рамках антироссийских санкций заморозила активы на 150 миллионов евро, включая 5 самолетов, совместной российско-итальянской... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:07

2022-05-19T10:07

2022-05-19T10:29

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санкции

италия

россия

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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия в рамках антироссийских санкций заморозила активы на 150 миллионов евро, включая 5 самолетов, совместной российско-итальянской компании Superjet International, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении силового ведомства.Созданное в 2007 году предприятие работало в пригороде Венеции Тессере в районе международного аэропорта "Марко Поло". Superjet International была создана итальянским холдингом Leonardo-Finmeccanica и "Компанией "Сухой" для продаж самолетов SSJ-100 за рубежом и их сервисной поддержки.Как отмечается, действия Финансовой гвардии связаны с санкциями ЕС в отношении "Объединённой авиастроительной корпорации"."Экономические ресурсы, затронутые распоряжением, прямо и/или косвенно связанные с указанной компанией, составляют около 150 миллионов евро и состоят частично из акционерного капитала Superjet International S.p.A., базирующейся в Венеции, и 5 самолетов", - говорится в сообщении.По информации местного издания Il Gazzettino, доля Leonardo, которой принадлежит 10% компании, оказалась не затронута действиями правоохранителей. Месяц назад итальянские издания сообщали о сложностях с выплатой зарплаты работникам Superjet International. В компании работали 144 сотрудника, еще 20 человек находились в офисах в Москве. Накануне Il Gazzettino писала, что они остаются без денег из-за заблокированных счетов компании.Финансовая гвардия Италии с начала марта проводит процедуры по "заморозке" жилой недвижимости, компаний, яхт и автомобилей россиян, попавших под санкции. Финансовая гвардия подчёркивает, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом.Газета la Repubblica ранее сообщила, что Италия в этом году потратит почти 13,7 миллиона евро на содержание замороженного имущества россиян, при этом правительство подготовило поправки, согласно которым получит возможность продавать задержанное имущество полностью или частями для возмещения расходов. Общий объем заблокированных активов в публикации оценивался в два миллиарда евро.

https://ria.ru/20220509/evro-1787674175.html

https://ria.ru/20220318/mordashov-1778922200.html

https://ria.ru/20220316/usmanov-1778554044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции, италия, россия