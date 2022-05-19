https://ria.ru/20220519/rosatom-1789457491.html

Путин проведет встречу с главой "Росатома"

Путин проведет встречу с главой "Росатома" - РИА Новости, 19.05.2022

Путин проведет встречу с главой "Росатома"

Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:48

2022-05-19T13:48

2022-05-19T13:54

политика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."День внутренних встреч. Президент в Ново-Огарево работает. В начале второй половины дня среди прочих бесед у него будет встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Президент регулярно с ним встречается, обсуждает дела "Росатома", - сказал он.

https://ria.ru/20220518/finlyandiya-1789300362.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

политика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, владимир путин, дмитрий песков