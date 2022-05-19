https://ria.ru/20220519/rosatom-1789457491.html
Путин проведет встречу с главой "Росатома"
Путин проведет встречу с главой "Росатома" - РИА Новости, 19.05.2022
Путин проведет встречу с главой "Росатома"
Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:48
2022-05-19T13:48
2022-05-19T13:54
политика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."День внутренних встреч. Президент в Ново-Огарево работает. В начале второй половины дня среди прочих бесед у него будет встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Президент регулярно с ним встречается, обсуждает дела "Росатома", - сказал он.
https://ria.ru/20220518/finlyandiya-1789300362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, владимир путин, дмитрий песков
13:48 19.05.2022 (обновлено: 13:54 19.05.2022)
Путин проведет встречу с главой "Росатома"
Президент Путин проведет в четверг встречу с главой "Росатома" Лихачевым