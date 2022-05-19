https://ria.ru/20220519/putin-1789462471.html
Путин примет участие в президиуме госсовета по социальным вопросам 25 мая
Путин примет участие в президиуме госсовета по социальным вопросам 25 мая - РИА Новости, 19.05.2022
Путин примет участие в президиуме госсовета по социальным вопросам 25 мая
Президент России Владимир Путин 25 мая примет участие в президиуме госсовета по социальным вопросам, на заседании, в том числе, будет обсуждаться индексация... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:03
2022-05-19T14:03
2022-05-19T14:03
максим орешкин
россия
общество
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 мая примет участие в президиуме госсовета по социальным вопросам, на заседании, в том числе, будет обсуждаться индексация социальных выплат, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее о соответствующих планах главы государства сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин, но без указания даты. По его словам, на этом мероприятии будет принято решение по индексации выплат."В среду, 25 мая, состоится заседание президиума Госсовета, речь пойдет о вопросах, связанных с социалкой, главным образом, вопросы по поддержке семей с детьми. Это действительно так", - сказал Песков.На уточняющий вопрос, пойдет ли речь, в том числе, и о индексации выплат, представитель Кремля ответил утвердительно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим орешкин, россия, общество, владимир путин, дмитрий песков
Путин примет участие в президиуме госсовета по социальным вопросам 25 мая
Президент Путин примет участие в президиуме госсовета по социальным вопросам 25 мая
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 мая примет участие в президиуме госсовета по социальным вопросам, на заседании, в том числе, будет обсуждаться индексация социальных выплат, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее о соответствующих планах главы государства сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин
, но без указания даты. По его словам, на этом мероприятии будет принято решение по индексации выплат.
"В среду, 25 мая, состоится заседание президиума Госсовета, речь пойдет о вопросах, связанных с социалкой, главным образом, вопросы по поддержке семей с детьми. Это действительно так", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос, пойдет ли речь, в том числе, и о индексации выплат, представитель Кремля ответил утвердительно.